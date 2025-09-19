Esplora tutte le offerte Sky
Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa: ipotesi omicidio

Cronaca
©Ansa

Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato nella sua casa, situata in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. A ritrovarlo è stata la sua badante che, dopo aver visto il cadavere in una pozza di sangue nel letto, ha subito chiamato le forze dell'ordine

ascolta articolo

Mistero a Latina, dove una donna di 63 anni è stata ritrovata senza vita all'interno della sua abitazione situata in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. A ritrovare il corpo della donna è stata la sua badante che, dopo aver visto il corpo della 63enne in una pozza di sangue nel letto, ha subito chiamato le forze dell'ordine. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono giunti anche gli agenti di polizia della squadra Mobile e della scientifica di Latina. L'abitazione della donna è stata trovata a soqquadro. Gli inquirenti sono al lavoro per far luce su quanto accaduto: al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, nemmeno quella legata all'omicidio. 

