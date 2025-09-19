Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa: ipotesi omicidio

Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato nella sua casa, situata in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. A ritrovarlo è stata la sua badante che, dopo aver visto il cadavere in una pozza di sangue nel letto, ha subito chiamato le forze dell'ordine

