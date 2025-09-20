Esplora tutte le offerte Sky
Latina, 63enne trovata morta in casa: fermata una donna

Cronaca
©Ansa

La polizia di Stato di Latina ha fermato una donna ritenuta gravemente indiziata dell’omicidio della 63enne trovata ieri senza vita nella sua abitazione nel quartiere Campo Boario. Si tratterebbe dell'ex badante della vittima. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza attraverso testimonianze e accertamenti tecnici

ascolta articolo

La polizia di Stato di Latina ha eseguito il fermo di una donna, gravemente indiziata dell’omicidio di una 63enne trovata ieri senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, nel quartiere popolare di Campo Boario. La persona fermata sarebbe l’ex badante della vittima. A ritrovare il corpo della donna è stata la sua badante che, dopo aver visto il corpo della 63enne in una pozza di sangue nel letto, ha subito chiamato le forze dell'ordine. Ieri, la pm Martina Taglione ha confermato che la 63enne è stata vittima di un omicidio, parlando di “lesioni importanti” riscontrate sul corpo. 

Le indagini 

Le verifiche, dirette dalla Procura di Latina e condotte senza sosta durante la notte, hanno previsto l’ascolto di numerosi testimoni, l’analisi della scena del crimine e altri accertamenti tecnici, che hanno portato la Squadra mobile a raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Sulla base di questi elementi l’autorità giudiziaria ha disposto il fermo. Ulteriori dettagli saranno resi noti dagli investigatori nelle prossime ore.

Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa. Pm: "È omicidio"
