Sequestro da 6 milioni a protagonista video-scandalo con De Crescenzo

La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato beni per quasi 6 milioni di euro ad Angelo Napolitano, noto per un video-scandalo con la tiktoker Rita De Crescenzo nel Consiglio regionale della Campania. Il provvedimento è stato disposto dalla procura di Nola nell’ambito di un’indagine per fatture false e maxi evasione Iva. Tra i beni sequestrati figura anche uno yacht di lusso

L'indagine



Angelo Napolitano, 47 anni, è amministratore della “Am Distribution Srl”, società che commercia telefoni cellulari ed elettrodomestici, con sedi a Calsanuovo e a Napoli ("Napolitano store”). Il 19 febbraio scorso, quando le indagini erano già in corso, Striscia la notizia” ha dedicato un servizio all’attività della società, in cui segnalava il "doppio listino" praticato dalla società a seconda delle modalità di pagamento messe a disposizione dei clienti: in contanti o con strumenti tracciabili.