Sequestro da 6 milioni a protagonista video-scandalo con De Crescenzo

Sequestro da 6 mln a protagonista video-scandalo in Consiglio regionale con De Crescenzo

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato beni per quasi 6 milioni di euro ad Angelo Napolitano, noto per un video-scandalo con la tiktoker Rita De Crescenzo nel Consiglio regionale della Campania. Il provvedimento è stato disposto dalla procura di Nola nell’ambito di un’indagine per fatture false e maxi evasione Iva. Tra i beni sequestrati figura anche uno yacht di lusso

Sequestro di beni per quasi 6 milioni di euro ad Angelo Napolitano, il tiktoker comparso lo scorso agosto in un video registrato all’interno del Consiglio Regionale della Campania insieme a Rita De Crescenzo. Nel filmato i due cantavano l’inno nazionale sventolando il tricolore nell’ufficio del consigliere regionale Pasquale Di Fenza, esponente di “Azione” poi espulso dal partito. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza ha notificato un decreto di sequestro di beni nell'ambito di una indagine della procura di Nola riguardante l'emissione di fatture false finalizzate a una maxi evasione dell'Iva. Tra i beni sequestrati figura anche un lussuoso yacht.

L'indagine 

Angelo Napolitano, 47 anni, è amministratore della “Am Distribution Srl”, società che commercia telefoni cellulari ed elettrodomestici, con sedi a Calsanuovo e a Napoli ("Napolitano store”). Il 19 febbraio scorso, quando le indagini erano già in corso, Striscia la notizia” ha dedicato un servizio all’attività della società, in cui segnalava il "doppio listino" praticato dalla società a seconda delle modalità di pagamento messe a disposizione dei clienti: in contanti o con strumenti tracciabili.

