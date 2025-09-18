"Cercasi parrucchiere, ma solo gay": polemica per l'offerta di lavoro in Abruzzo

Polemica sui social, il post è stato rimosso

Il post, poi rimosso, ha scatenato una valanga di commenti, con accuse di discriminazione e sessismo, ma anche utenti che davano ragione alle motivazioni dei titolari. A dare la notizia il quotidiano abruzzese Il Centro. "Il nostro meraviglioso salone a Montesilvano - si leggeva nell'annuncio - è alla ricerca di un parrucchiere uomo gay, specializzato nel settore femminile, con ottima presenza, motivato, con propria clientela e partita iva, da inserire immediatamente con formula di affitto poltrona. Offriamo un ambiente: accogliente e professionale, dinamico e in continua crescita, dove il talento e la personalità sono sempre valorizzati. Cerchiamo una persona determinata, seria e appassionata, pronta a dare il meglio e crescere insieme a noi. No perditempo".