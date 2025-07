Chef Cappuccio cerca personale: “Esclusi comunisti e gay”. È polemica

Quella che sembrava una normale ricerca di personale si è trasformata invece in un post offensivo, che ha sollevato un grosso polverone. Pochi giorni fa Paolo Cappuccio, tra i migliori chef del mondo, ha pubblicato su Facebook un post per tre posizioni lavorative per un hotel 4 stelle in Trentino, ma nella descrizione, oltre a informazioni sullo stipendio dai 2 ai 4mila euro e sul periodo, da dicembre fino a marzo, ha specificato che erano esclusi “comunisti/fancazzisti”, “persone con problemi di alcol, droghe e di orientamento sessuale”, concludendo: “Quindi se eventualmente resta qualche soggetto più o meno normale… ben volentieri”. Le reazioni contro lo chef sono state talmente tante e dure che ha poi preferito oscurare il post.