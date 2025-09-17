Cessione San Siro a Milan e Inter, Giunta comunale approva la delibera

Esplora tutte le offerte Sky
Cessione San Siro a Milan e Inter: approvata la delibera dalla Giunta comunale

Cronaca

Ora il documento dovrà essere discusso dalle commissioni, a partire da venerdì, e approderà nell'aula del Consiglio comunale la prossima settimana

La Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Ora il documento dovrà essere discusso dalle commissioni, a partire da venerdì, e approderà nell'aula del Consiglio comunale la prossima settimana. "Vi confermo che la Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che verrà portata all'attenzione del Consiglio comunale", ha detto la vicesindaca che ha la delega all'Urbanistica Anna Scavuzzo nel dopo Giunta convocato con la stampa. "Ora ci saranno una serie di commissioni dedicate per entrare nel merito del provvedimento". 

Parere negativo dell'assessora dei Verdi

"È stato un lavoro importante e ci tengo a ringraziare tutta la Giunta e il Consiglio comunale che ci ha dato il perimetro in questi anni in cui abbiamo potuto costruire una proposta", ha aggiunto la vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, commentando l'ok alla delibera per la cessione dello stadio a Milan e Inter. "In Giunta c'è stato un ampio dibattito" , ha proseguito. "L'assessora Elena Grandi" che ha la delega al Verde ed è espressione di Europa verde "ha portato il parere negativo sulla delibera, come del resto già espresso dal gruppo dei Verdi. Adesso sarà il Consiglio comunale a decidere col voto". 

