Stadio San Siro, Sala: "Accordo con Inter e Milan per la vendita"

"Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta" con la delibera della vendita di San Siro "perché di fatto con i club siamo arrivati ad un accordo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5. Per quanto riguarda i tempi, il sindaco milanese ha detto che la votazione dovrebbe tenersi entro fine mese. "Lo stadio deve essere pronto entro il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro".

Accordo raggiunto, domani delibera in giunta

Il sindaco Sala ha poi aggiunto che "ci sarà una delibera, propositiva sul progetto, poi noi sulla cessione di beni così importanti passiamo dal Consiglio comunale, ci saranno prima delle commissioni e delle discussioni e poi bisognerà uscire con un sì o no". "Io voglio avere la coscienza a posto, porterò in consiglio la delibera e supporterò l'approvazione, voterò a favore, poi deciderà il consiglio comunale - ha detto ancora - . Il tutto avverrà entro fine mese".