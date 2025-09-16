Caso Visibilia, processo a Daniela Santanchè: oggi nuova udienza

Riparte il procedimento che riguarda le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle società del gruppo editoriale, in cui è coinvolta la ministra del Turismo. Lo scorso 15 luglio era arrivato un rinvio (a data odierna) che ha di fatto bloccato il processo per due mesi. I pm avevano messo in guardia dal rischio prescrizione se i tempi continueranno a dilatarsi

È fissata per oggi, 16 settembre, la nuova udienza del processo con al centro le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle società del gruppo editoriale Visibilia, procedimento che vede coinvolta la ministra del Turismo Daniela Santanchè . Lo scorso 15 luglio era arrivato un rinvio (a data odierna) che ha di fatto bloccato il processo per due mesi. Invece per quanto riguarda il filone della truffa aggravata all’Inps, nell'udienza preliminare di luglio la difesa della ministra aveva ottenuto un rinvio per l'interrogatorio in aula al 17 ottobre.

Il rischio prescrizione

I procedimenti milanesi che coinvolgono Santanchè non stanno viaggiando spediti. Il rinvio di luglio sul processo che riparte oggi aveva dato vita a un duro botta e risposta tra i pm e il presidente del collegio. I pubblici ministeri hanno evidenziato il "rischio prescrizione" e "l'interesse della giustizia per la ragionevole durata del processo: con questi ritmi - avevano spiegato - rischiamo di andare troppo in là". La pm Gravina ha ricordato che si tratta di un "processo corposo", anche per "tutti i testi che ci saranno da sentire”. Per "evitare il rischio prescrizione", "che ha già coinvolto l'annualità 2016" su Visibilia Editore (la società ha patteggiato), i pm avevano chiesto che i giudici decidessero almeno sulla questione parti civili "prima della pausa estiva". Il pm Luzi ha chiesto, poi, che almeno il 16 settembre, dopo che sarà risolto il tema delle parti civili, possa "iniziare la fase del dibattimento" con l'ammissione delle prove e a seguire i primi testimoni.

Santanchè: “Preferisco assoluzione"

Sul tema e sulla possibilità della tagliola della prescrizione, la ministra aveva commentato: "Preferirei l'assoluzione piena, ma questo non dipende certo da me. Soddisfatta? Mi soddisfa quando le cose vengono fatte bene". La prima udienza del processo risale al 15 aprile e non è ancora iniziato il dibattimento. Secondo alcuni calcoli, la prescrizione per queste accuse (su bilanci che vanno dal 2016 al 2022) scatterebbe dopo 5 anni dalla richiesta di processo, che è del luglio 2024. C'è da tenere conto, infine, che due giudici del collegio cambieranno nei prossimi mesi, perché passeranno ad altre funzioni.