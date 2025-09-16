Venezia, incidente sul lavoro: 61enne muore travolto da un muletto

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era in pensione ma saltuariamente effettuava dei lavori e proprio in queste circostanze è rimasto schiacciato da un transpallet a batteria cadutogli addosso dal cassone di un camion
Ancora un incidente sul lavoro, l'ennesimo. La vittima è Stefano Bottaro, morto nella tarda serata di ieri all'ospedale dell'Angelo di Mestre per un incidente avvenuto intorno alle 19.45 a Vigonovo, zona industriale di Tombelle, in provincia di Venezia. Secondo le prime ricostruzioni, il 61enne era in pensione ma saltuariamente effettuava dei lavori e proprio in queste circostanze è rimasto schiacciato da un transpallet a batteria cadutogli addosso dal cassone di un camion.
L'elisoccorso in condizioni gravissime
Dopo le prime cure prestate dai medici del Suem e dell'elisoccorso di Mestre, assistiti dai vigili del fuoco, è stato portato in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre in gravissime condizioni. A dare la notizia del decesso è stato il Gazzettino, dopo la conferma dell'Ulss 3.
