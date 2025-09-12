Incidente sul lavoro a Modena, operaio muore precipitando da ponteggio

Sono in corso tutti i rilievi e le verifiche da parte delle autorità per capire le cause dell’incidente avvenuto in un cantiere all'interno di un caseificio. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo - di Lama Mocogno (Modena) - stava lavorando su un ponteggio quando è caduto nel vuoto, morendo sul colpo

Aveva 59 anni l’operaio morto oggi dopo essere precipitato da un ponteggio a Montecreto, sull'Appennino Modenese. Sono in corso tutti i rilievi e le verifiche da parte delle autorità per capire le cause dell’incidente avvenuto in un cantiere all'interno di un caseificio. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo - di Lama Mocogno (Modena) - stava lavorando su un ponteggio quando è caduto nel vuoto, morendo sul colpo. È intervenuto il 118, anche con l'elicottero, ma all'arrivo dei soccorritori l'uomo era già morto. Sul posto i Carabinieri di Sestola e Fanano e la medicina del lavoro.