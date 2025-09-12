Incidente sul lavoro a Modena, operaio muore precipitando da ponteggio

Esplora tutte le offerte Sky
Incidente sul lavoro a Modena, operaio muore precipitando da un ponteggio

Cronaca

Sono in corso tutti i rilievi e le verifiche da parte delle autorità per capire le cause dell’incidente avvenuto in un cantiere all'interno di un caseificio. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo - di Lama Mocogno (Modena) - stava lavorando su un ponteggio quando è caduto nel vuoto, morendo sul colpo

ascolta articolo

Aveva 59 anni l’operaio morto oggi dopo essere precipitato da un ponteggio a Montecreto, sull'Appennino Modenese. Sono in corso tutti i rilievi e le verifiche da parte delle autorità per capire le cause dell’incidente avvenuto in un cantiere all'interno di un caseificio. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo - di Lama Mocogno (Modena) - stava lavorando su un ponteggio quando è caduto nel vuoto, morendo sul colpo. È intervenuto il 118, anche con l'elicottero, ma all'arrivo dei soccorritori l'uomo era già morto. Sul posto i Carabinieri di Sestola e Fanano e la medicina del lavoro.

Cronaca

Morti sul lavoro, confronto fra l’Italia e altri Paesi europei. I DATI

Ieri a Casteldaccia (Palermo) cinque operai sono deceduti dopo aver respirato idrogeno solfarato con una concentrazione 10 volte superiore al limite durante lavori di manutenzione di una vasca fognaria. Si tratta dell’ennesima strage sul lavoro nel nostro Paese, che però non è fra i peggiori del Vecchio Continente. Di questo si è parlato nella puntata del 6 maggio di Numeri, approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

