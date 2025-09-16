Urbanistica Milano, Riesame su Scandurra: no prove patto corruttivo

Inchiesta Urbanistica Milano, Riesame su Scandurra: “Non dimostrato il patto corruttivo”Cronaca
Sono state rese note le motivazioni che hanno portato i giudici del Tribunale del Riesame a revocare la misura degli arresti domiciliari ad Alessandro Scandurra, membro della commissione paesaggio, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sull'urbanistica. Non è stato "dimostrato il patto corruttivo" contestato a Scandurra, si legge.
Le motivazioni dei giudici
"Non si comprende - si legge nelle motivazioni - sulla scorta di quali evidenze il gip abbia ritenuto che gli incarichi di progettazione siano stati affidati a Scandurra in ragione della sua funzione pubblica e non dell'attività di libero professionista. A diverse conclusioni potrebbe giungersi" se "fosse stato dimostrato il patto corruttivo, ma ciò non è avvenuto". Per Scandurra a luglio era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, poi revocata dal Tribunale del Riesame.
