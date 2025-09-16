Urbanistica Milano, Riesame su Scandurra: no prove patto corruttivo

Esplora tutte le offerte Sky
Inchiesta Urbanistica Milano, Riesame su Scandurra: “Non dimostrato il patto corruttivo”

©Ansa

Sono state rese note le motivazioni che hanno portato i giudici del Tribunale del Riesame a revocare la misura degli arresti domiciliari ad Alessandro Scandurra, membro della commissione paesaggio, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sull'urbanistica. Non è stato "dimostrato il patto corruttivo" contestato a Scandurra, si legge.

Le motivazioni dei giudici

"Non si comprende - si legge nelle motivazioni - sulla scorta di quali evidenze il gip abbia ritenuto che gli incarichi di progettazione siano stati affidati a Scandurra in ragione della sua funzione pubblica e non dell'attività di libero professionista. A diverse conclusioni potrebbe giungersi" se "fosse stato dimostrato il patto corruttivo, ma ciò non è avvenuto". Per Scandurra a luglio era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, poi revocata dal Tribunale del Riesame.

Una foto combo mostra. da sinistra, l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra e l'imprenditore Andrea Bezziccheri, initi rispettivamente ai domiciliari e in carcere lo scorso 31 luglio nell'inchiesta sull'urbanistica milanese. ANSA

Vedi anche

Inchiesta urbanistica Milano, Tribunale del Riesame annulla 2 arresti

©Ansa

Politica

Milano, l'intervento di Sala e le proteste fuori dal Comune. FOTO

Il primo cittadino ha parlato in merito all'inchiesta sull'urbanistica. In Aula presente anche Giancarlo Tancredi che ha annunciato le dimissioni da Assessore alla Rigenerazione Urbana. Cartelli di protesta dei consiglieri di centro-destra. Presidio con decine di manifestanti in piazza della Scala per chiedere le dimissioni della giunta. 

Vai alla Fotogallery

