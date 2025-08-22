Esplora tutte le offerte Sky
Inchiesta urbanistica, revoca arresti domiciliari per Manfredi Catella

Cronaca
©Ansa

Il manager era l'ultimo tra gli arrestati su cui il Riesame doveva esprimersi

Il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato gli arresti domiciliari per il fondatore e ceo di Coima Manfredi Catella. Il manager era l'ultimo tra gli arrestati su cui il Riesame doveva esprimersi. La scorsa settimana erano stati liberati l'ex assessore comunale all'urbanistica Giancarlo Tancredi, l'ex componente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella: per tutti e tre i giudici hanno disposto una misura interdittiva di un anno. Arresti annullati, invece, per il patron di Bluestone Andrea Bezziccheri - l'unico che era finito in carcere - e Alessandro Scandurra.

