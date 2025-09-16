"ColtivAzioni": un orto come terapia per i più giovani

Esplora tutte le offerte Sky
"ColtivAzioni - il terreno della crescita": un orto come terapia per i più giovani

Cronaca

La cura della terra come metamorfosi di crescita personale. Questa l'idea alla base del nuovo progetto ideato dall'associazione toscana Coriandoli a Colori Aps e rivolto a giovani e adolescenti tra i 13 e i 20 anni in condizioni di fragilità socio-relazionale. Al via anche una campagna di crowdfunding

ascolta articolo

Promuovere un modello educativo nuovo che integri sostenibilità ambientale, inclusione e crescita individuale, attraverso un "orto terapeutico". E' l'obiettivo di "ColtivAzioni - Il terreno della crescita", progetto ideato dall'associazione toscana Coriandoli a Colori Aps e rivolto a giovani e adolescenti tra i 13 e i 20 anni.  Al via anche una raccolta fondi per finanziare l'iniziativa. 

L'obiettivo di "ColtivAzioni - Il terreno della crescita"

Il progetto è stato ideato per aiutare i giovani a sviluppare competenze tecniche e pratiche, per rafforzare la loro autostima e promuovere il loro benessere. In un contesto come quello attuale dove il tasso di dispersione scolastica a livello italiano resta alto, responsabilizzare le nuove generazioni è un dovere per l'intera società. L'idea dell'associazione promotrice del progetto è quella di realizzare un orto terapeutico pensato per adolescenti e giovani (13-20 anni), in particolare NEET (cioè che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi), minori in dispersione scolastica, con disabilità o fragilità socio-relazionali. L'orto diventa così uno spazio educativo e razionale in cui le ragazze e i ragazzi possano sperimentare la cura della terra come metamorfosi di crescita personale. 

 

Come funziona la raccolta fondi

L'associazione ha aperto lunedì 15 settembre una raccolta fondi con lo scopo di creare più orti accessibili in vasche sopraelevate in legno, che favoriranno la partecipazione anche di ragazzi con disabilità motorie.È possibile contribuire alla campagna da questo  linkUna volta cliccato si aprirà una pagina in cui ci sarà il pulsante "Contribuisci".  È possibile inoltre donaree anche tramite bonifico bancario al conto corrente dedicato - IT 80 L 0503471540000000003332 - intestato a CORIANDOLI A COLORI APS, indicando nella causale: erogazione liberale per campagna di crowdfunding "ColtivAzioni -il terreno della crescita " in corso su Eppela.

L'associazione Coriandoli a colori Aps

Coriandoli a Colori Aps è un’associazione di promozione sociale con sede a San Giovanni Valdarno, attiva nella prevenzione del disagio giovanile e nella promozione del benessere psicoeducativo. L'ente gestisce un centro psicopedagogico per adolescenti in situazioni di fragilità, dispersione scolastica e isolamento sociale, offrendo percorsi educativi, laboratori, consulenze e progetti territoriali.  L’associazione opera anche con un’équipe multidisciplinare e adotta un approccio esperienziale e inclusivo, in rete con scuole, servizi e realtà del terzo settore. 

