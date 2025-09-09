Educare all'insuccesso. Illogico ma risolutivo

"La stanza dei figli" è la rubrica con cui Domenico Barrilà esplora la prima parte della vita, la gioventù, la “casa” dei bambini e dei ragazzi, la stessa davanti alla quale noi adulti stazioniamo - non di rado vanamente - alla ricerca di indizi che ci aiutino a trovare una chiave di accesso. Oggi parliamo del caso del portiere 13enne che, protagonista di una rissa sul campo alla fine di una partita, è stato aggredito dal padre di un avversario. Una vicenda da analizzare isolando ogni fotogramma