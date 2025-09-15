Processo Chiara Petrolini, mostrata foto di uno dei neonati: lei esce

Quando nell'aula della Corte di assise di Parma è stata mostrata la foto scattata dal 118 del neonato trovato morto nella casa di Vignale di Traversetolo il 9 agosto 2024, l'imputata, Chiara Petrolini, madre del bambino, ha lasciato l'aula su richiesta del suo difensore. Ha testimoniato il maresciallo Carlo Salvatore Perri, primo a intervenire, che si è commosso ricordando il ritrovamento. Conferito l’incarico per la perizia psichiatrica

La testimonianza del maresciallo Perri



La richiesta è arrivata all’inizio della deposizione del maresciallo Carlo Salvatore Perri, comandante della stazione di Traversetolo e primo ad arrivare sul luogo della tragedia. Perri si è commosso all'inizio della sua testimonianza, quando ha raccontato il ritrovamento di un neonato, il 9 agosto 2024, nel giardino della casa di Vignale. "Vidi questo corpicino - ha detto rispondendo alle domande della pm Francesca Arienti - e le dico ho difficoltà, essendo padre, in quel momento non sono stato bene".

Conferito l’incarico per la perizia psichiatrica



Dopo essere uscita dall'aula quando è stata proiettata la foto del cadavere del suo secondogenito, Petrolini è rientrata in aula per il conferimento dell'accertamento psichiatrico alle perite nominate dai giudici, Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli. Poi, come aveva annunciato il suo difensore, Nicola Tria, è uscita definitivamente dall'udienza, rinunciando a presenziare e rientrando a casa dove è agli arresti domiciliari. Nel momento in cui è uscita dall’aula, il padre – presente tra il pubblico – l’ha raggiunta. Le perite, affiancate dai consulenti delle parti, dovranno visitare la 22enne, acquisire la documentazione clinica e processuale ed esprimersi sulla capacità di intendere e di volere all’epoca dei fatti. In caso di incapacità, dovranno valutare anche la pericolosità sociale della ragazza, accusata di aver ucciso subito dopo il parto i due figli neonati, concepiti con l’ex fidanzato Samuel Granelli, suo coetaneo. Le operazioni inizieranno il 25 settembre alle 16.30. Le perite hanno chiesto un termine di 90 giorni alla Corte di assise, presieduta dal giudice Alessandro Conti, e saranno chiamate a testimoniare al processo il 2 febbraio 2026. Chiara Petrolini sarà sottoposta a test e autorizzata a raggiungere lo studio delle perite, per sottoporsi agli incontri.

Anche l’ex di Petrolini ha lasciato l'aula



Anche l'ex fidanzato di Petrolini, Samuel Granelli, ha chiesto di uscire dall'aula. Si è allontanato con il volto provato, durante la deposizione di Domenico Sacchetti, comandante del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale.

Il processo e l'accusa



È la seconda udienza del processo partito il 30 giugno scorso. Petrolini deve rispondere del duplice omicidio dei suoi figli, fatti morire appena partoriti. Il primo corpo era stato trovato il 9 agosto scorso. Il bambino era nato due giorni prima: la mamma lo aveva sepolto in giardino nella villetta di Vignale di Traversetolo, dove abitava con la famiglia, e poi era partita per una vacanza con i genitori e il fratello. Un mese dopo, i Carabinieri avevano individuato anche i resti di un altro bambino. Erano sotto un palmo di terra dal 12 maggio 2023. La giovane avrebbe fatto tutto da sola, nascondendo le gravidanze sia ai familiari che al suo ex fidanzato.