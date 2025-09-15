Che cosa sono le case maternità e quali sono le regole

L'allarme è scattato venerdì pomeriggio pochi minuti prima delle 15. La neonata era in arresto cardiocircolatorio e le ostetriche hanno tentato invano di rianimarla. All'arrivo del personale del 118 per la bimba non c'era più nulla da fare. La mamma, alla sua prima gravidanza, è stata trasportata in ospedale per un malore e in stato di shock. C'era anche il papà quando si è consumata la tragedia. Le indagini puntano a fare piena luce su quello che è accaduto e a stabilire eventuali responsabilità. Da chiarire, in particolare, se la casa maternità abbia rispettato le linee guida previste per queste strutture.