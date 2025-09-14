Roma, neonata muore subito dopo il parto in "casa per la maternità"

Una neonata è morta ieri poco dopo il parto in una casa maternità a Roma. La tragedia è avvenuta intorno alle 15 di sabato alla "Casa Materna Il Nido" di via Marmorata, nel quartiere Testaccio. A dare l'allarme il papà della bambina. Sul posto sono sopraggiunti il 118 e la polizia. La struttura è stata posta sotto sequestro e sono state denunciate le due ostetriche, di cui una è la titolare della struttura. Acquisita la cartella clinica della bambina.



La struttura sotto inchiesta

Sul sito della struttura si legge che "l'Associazione il Nido è nata nel 1989 per opera di un gruppo di ostetriche professioniste con lo scopo di accompagnare madri e bambini nell'evento della nascita, operando sul territorio anche attraverso la partecipazione e la promozione di attività e di iniziative". La Casa Maternità, si legge ancora, "non è una struttura sanitaria e non è all’interno di un Ospedale. E’ gestito da ostetriche che accompagnano e assistono la gravidanza, il parto e il puerperio fisiologici ovvero senza interventi, farmaci o medicalizzazione. Come nel parto in casa, nel caso raro di insorgenza di una patologia si effettua sempre il trasferimento nell’Ospedale di riferimento con cui si stabiliscono rapporti di buona collaborazione".