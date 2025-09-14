Roma, festeggia il compleanno al parco: bimbo preso a bastonate

Insultato da tre ragazzini e colpito al volto con un bastone nel parco delle Magnolie, nel quartiere Fidene, durante la sua festa per l’ottavo compleanno, è stato portato in ospedale e sottoposto a un intervento maxillo-facciale. Le sue condizioni non sarebbero gravi
Un bambino di 8 anni è stato aggredito venerdì pomeriggio nel parco delle Magnolie, nel quartiere Fidene, alla periferia di Roma, mentre festeggiava il suo compleanno. Tre ragazzini lo avrebbero insultato e colpito al volto con un bastone. Il piccolo è stato portato in ospedale in codice giallo e sottoposto a un intervento maxillo-facciale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
L’intervento della polizia
All'arrivo della polizia, il bambino presentava una profonda ferita al labbro. Da una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta mentre giocava a pallone con alcuni amici, quando i tre ragazzini si sono avvicinati e hanno iniziato a provocare il gruppo.
