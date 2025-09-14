Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, festeggia il compleanno al parco: bimbo preso a bastonate

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Insultato da tre ragazzini e colpito al volto con un bastone nel parco delle Magnolie, nel quartiere Fidene, durante la sua festa per l’ottavo compleanno, è stato portato in ospedale e sottoposto a un intervento maxillo-facciale. Le sue condizioni non sarebbero gravi

ascolta articolo

Un bambino di 8 anni è stato aggredito venerdì pomeriggio nel parco delle Magnolie, nel quartiere Fidene, alla periferia di Roma, mentre festeggiava il suo compleanno. Tre ragazzini lo avrebbero insultato e colpito al volto con un bastone. Il piccolo è stato portato in ospedale in codice giallo e sottoposto a un intervento maxillo-facciale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’intervento della polizia 

All'arrivo della polizia, il bambino presentava una profonda ferita al labbro. Da una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta mentre giocava a pallone con alcuni amici, quando i tre ragazzini si sono avvicinati e hanno iniziato a provocare il gruppo.

Leggi anche

Uomo ferito a colpi d'arma da fuoco nel Milanese, è grave
FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

1/33
Cronaca

Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano

Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Roma, festeggia il compleanno al parco: bimbo preso a bastonate

Cronaca

Insultato da tre ragazzini e colpito al volto con un bastone nel parco delle Magnolie, nel...

Politecnico di Milano, al via il Festival dell’Ingegneria 2025

Cronaca

Tre giorni di eventi, giochi e incontri per la prima volta nei due campus Leonardo e Bovisa,...

Uomo ferito a colpi d'arma da fuoco nel Milanese, è grave

Cronaca

Un 48enne è stato ferito gravemente a colpi d’arma da fuoco a Buccinasco, nell’hinterland sud di...

Papa Leone XIV: "Troppi divari di reddito, guardate Elon Musk"

Cronaca

In una intervista pubblicata da El Comercio e Crux, il Pontefice sottolinea la differenza sempre...

Suicida a 15 anni, fratello scrive a Valditara: “Vittima di bullismo”

Cronaca

Il ragazzo di 15 anni lo scorso giovedì mattina è stato ritrovato senza vita all'interno della...

Cronaca: i più letti