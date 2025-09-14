Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Uomo ferito a colpi d'arma da fuoco nel Milanese, è grave

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Un 48enne è stato ferito gravemente a colpi d’arma da fuoco a Buccinasco, nell’hinterland sud di Milano. L’uomo, colpito a volto, collo e torace, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda. I Carabinieri non escludono un collegamento a questioni di spaccio

ascolta articolo

Un uomo di 48 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco a Buccinasco, nell'hinterland a sud di Milano. L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 13.30 in una strada di campagna che collega Gudo Gambaredo a Rozzano, località spesso al centro di aggressioni legate allo spaccio di droga. Le condizioni dell’uomo, di origine nordafricana, sono gravi. 

 

Le indagini 

Secondo le prime ricostruzioni, il ferito è stato colpito al volto, al collo e al torace. Stabilizzato dai sanitari del 118, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda. I Carabinieri di Corsico (Milano), che indagano sull'accaduto, non escludono che l'episodio sia legato a questioni di spaccio.

Leggi anche

Esplosione in bar a Madrid: un morto e 25 feriti a Vallecas
FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

1/33
Cronaca

Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano

Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Uomo ferito a colpi d'arma da fuoco nel Milanese, è grave

Cronaca

Un 48enne è stato ferito gravemente a colpi d’arma da fuoco a Buccinasco, nell’hinterland sud di...

Papa Leone XIV: "Troppi divari di reddito, guardate Elon Musk"

Cronaca

In una intervista pubblicata da El Comercio e Crux, il Pontefice sottolinea la differenza sempre...

Suicida a 15 anni, fratello scrive a Valditara: “Vittima di bullismo”

Cronaca

Il ragazzo di 15 anni lo scorso giovedì mattina è stato ritrovato senza vita all'interno della...

Roma, neonata muore subito dopo il parto in "casa per la maternità"

Cronaca

La tragedia è avvenuta intorno alle 15 di sabato alla "Casa Materna Il Nido" di via Marmorata,...

Sulmona, violentano una 12enne e diffondono video su WhatsApp

Cronaca

Al centro della vicenda un diciottenne e un quattordicenne, indagati dalla Procura con l'accusa...

Cronaca: i più letti