Uomo ferito a colpi d'arma da fuoco nel Milanese, è grave

Un 48enne è stato ferito gravemente a colpi d’arma da fuoco a Buccinasco, nell’hinterland sud di Milano. L’uomo, colpito a volto, collo e torace, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda. I Carabinieri non escludono un collegamento a questioni di spaccio

Un uomo di 48 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco a Buccinasco, nell'hinterland a sud di Milano. L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 13.30 in una strada di campagna che collega Gudo Gambaredo a Rozzano, località spesso al centro di aggressioni legate allo spaccio di droga. Le condizioni dell’uomo, di origine nordafricana, sono gravi.

Le indagini

Secondo le prime ricostruzioni, il ferito è stato colpito al volto, al collo e al torace. Stabilizzato dai sanitari del 118, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda. I Carabinieri di Corsico (Milano), che indagano sull'accaduto, non escludono che l'episodio sia legato a questioni di spaccio.