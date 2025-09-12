Vueling licenzia dipendenti a Fiumicino e riduce flotta e rotte

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vueling, compagnia aerea licenzia dipendenti a Fiumicino e riduce flotta e rotte

Cronaca

La procedura per il licenziamento collettivo riguarda 82 dipendenti, attualmente impiegati a Roma. Il piano prevede anche  la cancellazione di cinque rotte con partenza da Fiumicino

ascolta articolo

Vueling avvia la procedura per il licenziamento di 82 dipendenti nell’aeroporto Fiumicino. A Roma resteranno 40 impiegati. E’ un taglio drastico, drammatico visto che il vettore spagnolo impiega 122 persone nella nostra Capitale. “Si tratta di licenziamenti che fanno parte di un piano di ottimizzazione” fa sapere Vueling.

I licenziamenti da febbraio 2026

Nello specifico la compagnia aerea spagnola low cost fa sapere che intende licenziare da febbraio del prossimo anno 14 comandanti, 12 primi ufficiali e 56 assistenti di volo. Il piano, oltre ai licenziamenti, prevede la cancellazione di cinque rotte con partenza da Roma Fiumicino (verso Parigi Orly, Londra Gatwick, Malaga, Valencia e Santorini).

Approfondimento

Vueling, sui voli della compagnia oltre 100mila animali ogni anno

La motivazione

“Si tratta di licenziamenti che fanno parte di un piano di ottimizzazione” fa sapere Vueling “per confrontarsi nel sempre più competitivo mercato globale dell’aviazione commerciale”. In una lettera al ministero del Lavoro, la compagnia scrive che considera “essenziale intervenire sulla pianificazione delle rotte, sul profilo organizzativo ed operativo dei voli per renderlo più efficiente e snello, realizzando, ove possibile, economie di scala”.

Approfondimento

Voli low cost, Ue spinge per stop costi extra per bagagli a mano
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/13
Cronaca

Aeroporti, record passeggeri nel 2023: 197,2 milioni. La top 10

I dati di Assaeroporti confermano che la crisi post-pandemia è definitivamente archiviata: lo scorso anno si sono superate le cifre del 2019, quando si era segnato il precedente primato. Ecco i principali scali italiani per numeri di viaggiatori che hanno ospitato

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Incidente sul lavoro a Modena, operaio muore precipitando da ponteggio

Cronaca

Sono in corso tutti i rilievi e le verifiche da parte delle autorità per capire le cause...

Vueling licenzia dipendenti a Fiumicino e riduce flotta e rotte

Cronaca

La procedura per il licenziamento collettivo riguarda 82 dipendenti, attualmente impiegati a...

Filtro anti spoofing, Agcom blocca 43 milioni di chiamate in 50 giorni

Cronaca

Per contrastare il fenomeno dello spoofing, le telefonate illegali provenienti dai call center...

Meteo, nuovi temporali in arrivo nel weekend: ecco dove. Le previsioni

Cronaca

Il secondo weekend di settembre vedrà un passaggio instabile interessare le regioni...

Bologna, auto contro palo durante inseguimento polizia: morto 18enne

Cronaca

L'incidente, avvenuto alle 5, si è verificato durante un inseguimento della polizia all'altezza...

Cronaca: i più letti