Vueling licenzia dipendenti a Fiumicino e riduce flotta e rotte

La procedura per il licenziamento collettivo riguarda 82 dipendenti, attualmente impiegati a Roma. Il piano prevede anche la cancellazione di cinque rotte con partenza da Fiumicino
Vueling avvia la procedura per il licenziamento di 82 dipendenti nell’aeroporto Fiumicino. A Roma resteranno 40 impiegati. E’ un taglio drastico, drammatico visto che il vettore spagnolo impiega 122 persone nella nostra Capitale. “Si tratta di licenziamenti che fanno parte di un piano di ottimizzazione” fa sapere Vueling.
I licenziamenti da febbraio 2026
Nello specifico la compagnia aerea spagnola low cost fa sapere che intende licenziare da febbraio del prossimo anno 14 comandanti, 12 primi ufficiali e 56 assistenti di volo. Il piano, oltre ai licenziamenti, prevede la cancellazione di cinque rotte con partenza da Roma Fiumicino (verso Parigi Orly, Londra Gatwick, Malaga, Valencia e Santorini).
Approfondimento
Vueling, sui voli della compagnia oltre 100mila animali ogni anno
La motivazione
“Si tratta di licenziamenti che fanno parte di un piano di ottimizzazione” fa sapere Vueling “per confrontarsi nel sempre più competitivo mercato globale dell’aviazione commerciale”. In una lettera al ministero del Lavoro, la compagnia scrive che considera “essenziale intervenire sulla pianificazione delle rotte, sul profilo organizzativo ed operativo dei voli per renderlo più efficiente e snello, realizzando, ove possibile, economie di scala”.
Approfondimento
Voli low cost, Ue spinge per stop costi extra per bagagli a mano
©IPA/Fotogramma
Aeroporti, record passeggeri nel 2023: 197,2 milioni. La top 10
I dati di Assaeroporti confermano che la crisi post-pandemia è definitivamente archiviata: lo scorso anno si sono superate le cifre del 2019, quando si era segnato il precedente primato. Ecco i principali scali italiani per numeri di viaggiatori che hanno ospitato