Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vibo Valentia, morto il bimbo schiacciato da una trave in un parco

Cronaca
©Ansa

Non ce l'ha fatta il bimbo di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito venerdì scorso nel parco urbano di Vibo Valentia da una trave di legno che gli aveva schiacciato il fegato. Trasferito a Roma e sottoposto a due interventi, le sue condizioni, inizialmente in miglioramento, sono peggiorate fino al tragico epilogo

ascolta articolo

È morto il bimbo di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito venerdì scorso, nel parco giochi di Vibo Valentia, da una trave in legno che gli aveva schiacciato il fegato. Dopo il trasferimento da Vibo Valentia a Roma a bordo di un aereo militare, il piccolo era stato sottoposto a un secondo intervento al Bambino Gesù e le sue condizioni sembravano in miglioramento, ma nelle ultime ore sono peggiorate rapidamente. Con il decesso del bambino, sotto il profilo giudiziario, cambia l'ipotesi accusatoria che diventa omicidio colposo.

Le indagini 

La Procura di Vibo Valentia, diretta da Camillo Falvo, ha incaricato l'ingegner Giuseppe Venanzio di effettuare una perizia tecnica sulla struttura del parco, già posta sotto sequestro, per valutare eventuali responsabilità legate alla sicurezza e all'adeguatezza dell'installazione. In questa fase si stanno svolgendo verifiche documentali e amministrative. Solo una volta acquisiti i risultati della consulenza tecnica gli inquirenti valuteranno ulteriori approfondimenti.

 

L’incidente e il primo intervento 

 

Il bambino, che al momento dell'incidente si trovava insieme ai genitori, stava giocando con un attrezzo del parco quando si era appoggiato a una trave che, cedendo improvvisamente, lo aveva schiacciato tra torace e addome.
Il piccolo era stato subito soccorso dai genitori, dai presenti e dai sanitari del 118, che ne avevano disposto l’immediato trasferimento all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Qui i medici avevano riscontrato lesioni interne gravissime ed eseguito un delicato intervento per fermare un’emorragia al fegato. Nelle ore successive, vista la gravità del quadro clinico, era stato deciso il trasferimento al Bambino Gesù di Roma con un volo militare partito da Lamezia, dopo il trasporto in ambulanza del 118. Nella Capitale i chirurghi del Bambino Gesù avevano eseguito un secondo intervento, che inizialmente aveva fatto sperare in un miglioramento. Tuttavia, le condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo.

Leggi anche

Vibo Valentia, bimbo schiacciato da trave in un parco giochi: è grave
FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

1/33
Cronaca

Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano

Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Foto di bambini online, asilo nido multato per 10mila euro da Garante

Cronaca

Il procedimento dell'Autorità  ha fatto seguito al reclamo di un genitore che, per poter...

Vibo Valentia, morto il bimbo schiacciato da una trave in un parco

Cronaca

Non ce l'ha fatta il bimbo di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito venerdì scorso nel parco...

Maltempo, in Lombardia treno fermato a pochi metri da voragine

Cronaca

Nubifragi e temporali sul Nord e Centro Italia, con livello di allarme medio...

Femminicidio Sara Campanella, la famiglia denuncia la madre del killer

Cronaca

Gli avvocati della famiglia della vittima hanno depositato presso la Procura di Messina una...

Garlasco, avanti incidente probatorio: si cercano impronte su rifiuti

Cronaca

Negli uffici della questura di Milano si esaminano eventuali impronte latenti, cioè non...

Cronaca: i più letti