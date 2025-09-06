Vibo Valentia, bimbo schiacciato da trave in un parco giochi: è grave

Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito in un parco giochi di Vibo Valentia, di proprietà del Comune, dopo essere stato schiacciato da una trave alla quale si era appoggiato e che ha ceduto improvvisamente. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha portato il bambino in ospedale, dove è stato ricoverato con prognosi riservata a causa delle gravi lesioni interne che ha subito.

La dinamica

Il bambino, che al momento dell'incidente si trovava insieme ai genitori, stava giocando con un attrezzo sistemato nel parco quando si è appoggiato a una trave che, cedendo improvvisamente, lo ha schiacciato tra torace e addome. Il piccolo è stato subito soccorso dai genitori e dai presenti, oltre che dai sanitari del 118 che hanno provveduto all'immediato trasferimento all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove è stato operato, ma le sue condizioni restano gravi e la prognosi è riservata.

Aperta un'inchiesta

La Procura di Vibo ha intanto aperto un'inchiesta sull'accaduto provvedendo a sequestrare l'area giochi del Parco dove è avvenuto l'incidente e le indagini sono finalizzate ad accertare il rispetto degli standard di sicurezza dell'area giochi e tutte le eventuali responsabilità. Il Parco urbano della città era da poco tornato fruibile alla collettività dopo un periodo di chiusura.