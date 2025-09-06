Vibo Valentia, bimbo schiacciato da trave in un parco giochi: è grave

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vibo Valentia, bambino di tre anni schiacciato da una trave in un parco giochi: è grave

Cronaca
©Ansa

Il piccolo si trova in prognosi riservata dopo che ha riportato gravi lesioni interne. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sull'incidente allo scopo di accertare eventuali responsabilità

ascolta articolo

Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito in un parco giochi di Vibo Valentia, di proprietà del Comune, dopo essere stato schiacciato da una trave alla quale si era appoggiato e che ha ceduto improvvisamente. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha portato il bambino in ospedale, dove è stato ricoverato con prognosi riservata a causa delle gravi lesioni interne che ha subito. 

Il parco di Vibo Valentia in cui si è verificato l'incidente, 6 settembre 2025.

La dinamica

Il bambino, che al momento dell'incidente si trovava insieme ai genitori, stava giocando con un attrezzo sistemato nel parco quando si è appoggiato a una trave che, cedendo improvvisamente, lo ha schiacciato tra torace e addome. Il piccolo è stato subito soccorso dai genitori e dai presenti, oltre che dai sanitari del 118 che hanno provveduto all'immediato trasferimento all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove è stato operato, ma le sue condizioni restano gravi e la prognosi è riservata.

Aperta un'inchiesta

La Procura di Vibo ha intanto aperto un'inchiesta sull'accaduto provvedendo a sequestrare l'area giochi del Parco dove è avvenuto l'incidente e le indagini sono finalizzate ad accertare il rispetto degli standard di sicurezza dell'area giochi e tutte le eventuali responsabilità. Il Parco urbano della città era da poco tornato fruibile alla collettività dopo un periodo di chiusura. 

Approfondimento

Incidente stradale nel Barese, morto un bambino di 5 mesi

Cronaca: Ultime notizie

Giorgio Armani, aperta a Milano la camera ardente. FOTO

Cronaca

Una lunga coda si è formata all’esterno dell’Armani Teatro già dalle prime ore del mattino, con...

21 foto

Meteo, resiste il caldo ma da martedì attesi temporali: ecco dove

Cronaca

L'estate settembrina dominerà ancora tutta l'Italia nelle prossime ore, fino a lunedì 8...

Vibo Valentia, bimbo schiacciato da trave in un parco giochi: è grave

Cronaca

Il piccolo si trova in prognosi riservata dopo che ha riportato gravi lesioni interne. La Procura...

Incidente in galleria, chiusa e poi riaperta A1 fra Bologna e Firenze

Cronaca

La causa è un incidente avvenuto al km 2 e 100, nel quale sono rimasti coinvolti un autobus,...

Giorgio Armani, attesa sul testamento: verrà aperto dopo i funerali

Cronaca

A seguito dei funerali, che si terranno in forma privata lunedì 8 settembre, verrà poi aperto il...

Cronaca: i più letti