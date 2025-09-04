Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente stradale nel Barese, auto esce fuori strada: morto un bambino di 5 mesi

Cronaca

Il neonato viaggiava a bordo dell'auto guidata dalla madre, che avrebbe perso il controllo del mezzo per schivare un animale. Trasportato dal personale del 118 al Policlinico di Bari, è morto nella notte. Ferita anche la madre che è ricoverata nel reparto di Chirurgia dell'ospedale di Corato: le sue condizioni non sarebbero gravi

ascolta articolo

Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri alla periferia di Corato, in provincia di Bari. Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della polizia locale, il piccolo viaggiava a bordo dell'auto guidata dalla madre che avrebbe perso il controllo del mezzo per schivare un animale. L'auto guidata dalla donna è finita contro un albero di pino e l'impatto ha fatto attivare gli airbag. Il neonato, che era stato sistemato sull'ovetto posizionato sul sedile anteriore di fianco a quello di guida, è stato sbalzato. . Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti: trasportato dal personale del 118 al Policlinico di Bari, è morto nella notte. Ferita anche la madre che è ricoverata nel reparto di Chirurgia dell'ospedale di Corato: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Cronaca: Ultime notizie

Incidente stradale nel Barese, morto un bambino di 5 mesi

Cronaca

Il neonato viaggiava a bordo dell'auto guidata dalla madre, che avrebbe perso il controllo del...

Milano, chiude il Plastic dopo 45 anni: la storia del club iconico

Cronaca

Nel capoluogo milanese non era un locale qualunque, ma un’istituzione che per oltre quarant’anni...

Napoli, kit da rapina in auto: arrestati due giovani

Cronaca

Due uomini di 26 e 22 anni sono finiti in manette: sul veicolo con il quale viaggiavano è stato...

Viterbo, attentato sventato durante festa di Santa Rosa: due arresti

Cronaca

I due sono stati fermati dalla Digos all'interno di un b&b. In loro possesso, secondo quanto...

Scuola, in Cdm decreto nuova Maturità: esame orale sarà obbligatorio

Cronaca

Arriva oggi in Consiglio dei ministri il decreto Scuola che delinea le novità per gli esami di...

Cronaca: i più letti