Morto il bambino di 3 anni caduto nella piscina di un b&b

È morto all'ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di tre anni, di nazionalità moldava, che sabato era caduto nella piscina di un bed and breakfast di Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola. I genitori hanno dato il via libera alla donazione degli organi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'incidente sarebbe avvenuto mentre i genitori erano a tavola e il piccolo stava giocando con altri bambini. Non vedendolo tornare, i genitori hanno iniziato a cercarlo. Il padre l'ha poi scorto in fondo alla piscina. Dopo averlo estratto dall'acqua, ha tentato di soccorrerlo. Le sue condizioni erano da subito molto gravi.