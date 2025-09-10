Maltempo, allerta arancione su 5 regioni. Pioggia da Nord a Sud

Nubifragi e temporali su quasi tutta Italia, con livello di allarme medio su Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Umbria. Colpita nelle scorse ore in particolare la Toscana: forti precipitazioni si sono abbattute sull’isola d'Elba e l’isola del Giglio
È allarme maltempo su quasi tutta Italia. Oggi, 10 settembre, la Protezione Civile ha diramato allerta arancione per cinque regioni (Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Umbria) e gialla per altre 11 (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto). Già colpita nelle scorse ore in particolare la Toscana: forti nubifragi si sono abbattuti sull’isola d’Elba e l’isola del Giglio (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24).
Il maltempo sulla provincia di Roma
Anche la zona di Roma è interessata dal maltempo. Nella notte tra il 9 e il 10 settembre si sono contati circa 100 interventi dei Vigili del Fuoco del comando del Capitale. Le località di Bracciano, Sacrofano, Montelibretti e Castelli romani - oltre a parte del litorale romano - sono state le zone maggiormente interessate da rimozione di alberi caduti, rami pericolanti, danni d'acqua in generale, insegne e pali pericolanti. Non si sono però evidenziate situazioni di pericolo a persone.
Evacuazioni in provincia di Como
Abbondanti piogge sono cadute anche sulla provincia di Como. Da segnalare l'evacuazione di 19 residenti a Blevio e di altri sette a Torno, Comuni entrambi della sponda orientale del ramo comasco. Le evacuazioni, a titolo precauzionale, si sono rese necessarie in seguito a piccole frane e smottamenti. Chiuse diverse strade a causa di allagamenti, compreso il lungolago.
Leggi anche
Maltempo in Veneto, conta danni dal Vicentino al Veronese
La situazione in Friuli-Venezia Giulia
L'afflusso di correnti sudoccidentali in quota ha portato rovesci sparsi e qualche temporale anche in Friuli-Venezia Giulia. Nelle ultime 12 ore le precipitazioni più significative si sono verificate sulla costa, in particolare nei dintorni della foce del Tagliamento fra Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove sono stati registrati fino a 70 mm di pioggia, fra 30 e 50 mm i cumulati sulla Bassa pianura udinese e nell'Isontino. Diverse segnalazioni di allagamenti a Lignano Sabbiadoro, ma anche a Latisana e Bibione.
Vedi anche
Gli effetti della tromba d'aria su Milano Marittima e Rimini
©Getty
Supercelle temporalesche, come si formano e perché sono pericolose
Secondo gli esperti, i violenti nubifragi con grandine che in queste ore stanno flagellando alcune zone d'Italia - e che sono sempre più frequenti in estate - sono fenomeni tipici delle pianure negli Stati Uniti: dalla fine degli anni Novanta si sono diffusi a causa dei cambiamenti climatici anche nell’area del Mediterraneo