Maltempo, allerta arancione su 5 regioni. Pioggia da Nord a Sud

Nubifragi e temporali su quasi tutta Italia, con livello di allarme medio su Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Umbria. Colpita nelle scorse ore in particolare la Toscana: forti precipitazioni si sono abbattute sull’isola d'Elba e l’isola del Giglio

È allarme maltempo su quasi tutta Italia. Oggi, 10 settembre, la Protezione Civile ha diramato allerta arancione per cinque regioni (Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Umbria) e gialla per altre 11 (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto). Già colpita nelle scorse ore in particolare la Toscana: forti nubifragi si sono abbattuti sull’ isola d’Elba e l’isola del Giglio ( LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24 ).

Il maltempo sulla provincia di Roma

Anche la zona di Roma è interessata dal maltempo. Nella notte tra il 9 e il 10 settembre si sono contati circa 100 interventi dei Vigili del Fuoco del comando del Capitale. Le località di Bracciano, Sacrofano, Montelibretti e Castelli romani - oltre a parte del litorale romano - sono state le zone maggiormente interessate da rimozione di alberi caduti, rami pericolanti, danni d'acqua in generale, insegne e pali pericolanti. Non si sono però evidenziate situazioni di pericolo a persone.

Evacuazioni in provincia di Como

Abbondanti piogge sono cadute anche sulla provincia di Como. Da segnalare l'evacuazione di 19 residenti a Blevio e di altri sette a Torno, Comuni entrambi della sponda orientale del ramo comasco. Le evacuazioni, a titolo precauzionale, si sono rese necessarie in seguito a piccole frane e smottamenti. Chiuse diverse strade a causa di allagamenti, compreso il lungolago.