Maltempo sull'isola d'Elba, Portoferraio allagata dopo un nubifragio

Forti temporali in Toscana: a Portoferraio smottamenti e strade chiuse dopo un nubifragio lampo. A Carrara caduti 138 mm di pioggia nella notte, con il torrente Carrione vicino all’esondazione. Diramata dalla Protezione Civile anche un'allerta arancione in cinque Regioni ascolta articolo

Un’ondata di maltempo ha colpito la Toscana, causando gravi disagi tra l’Elba e la provincia di Massa-Carrara. Sull’isola d’Elba, in particolare a Portoferraio, in soli 15 minuti sono caduti oltre 34 millimetri di pioggia, con allagamenti nel centro storico e uno smottamento sulla sp 26. A Carrara, nella notte sono stati registrati 138 millimetri di pioggia, con il torrente Carrione vicino all’esondazione e danni diffusi. La protezione civile ha allertato la popolazione con messaggi telefonici. A Livorno, intanto, i parchi sono stati chiusi per l’allerta arancione.

Linee telefoniche interrotte all'Isola d'Elba Il violento nubifragio ha colpito l'isola d'Elba intorno alle 12 di oggi provocando allagamenti e creando disagi alla viabilità. A Portoferraio (Livorno), dove il Comune ha invitato la popolazione a non uscire di casa e non utilizzare autoveicoli, e dove sono caduti oltre 34 millimetri di pioggia in un quarto d'ora, dalle 13:15 alle 13:30, risultano allagamenti in diverse strade nella parte bassa del centro storico tra via Carducci e piazza Cavour e nella zona artigianale. Segnalato inoltre uno smottamento sulla carreggiata della sp 26 in località Le Grotte. Le linee telefoniche sono interrotte. Diversi sono gli interventi in corso da parte dei vigili del fuoco e del sistema di Protezione civile regionale, si spiega in una nota della Regione, a causa di allagamenti avvenuti in uffici e negozi. Segnalati anche soccorsi per recuperare chi si era trovato bloccato nei sottopassi. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sottolinea che rimane alta l'attenzione e continua il monitoraggio dell'evoluzione meteo. Il governato ha sottolineato che sono catudi "70 mm di pioggia caduti in meno di un'ora a Portoferraio. Prestiamo massima attenzione. Nelle prossime ore ancora possibilità di temporali sparsi, localmente forti, più probabili sulle province occidentali".

Portoferraio sott'acqua (foto da Il Tirreno)

A Carrara danni per 138 mm di pioggia nella notte Nella notte di martedì 9 settembre anche sul territorio di Carrara (Massa Carrara) sono caduti circa 138 millimetri di pioggia, con il livello del Carrione che è cresciuto rapidamente. La Protezione civile comunale poco prima delle 6 ha diramato un'allarme telefonico a tutta la popolazione per una possibile esondazione del torrente. "L'attenuarsi delle precipitazioni - si legge - ha permesso al livello dell'acqua di calare in breve tempo, ma danni si sono comunque registrati su tutto il territorio comunale". Le situazioni più critiche, secondo il Comune, si sono verificate al piano, soprattutto nelle zone di Avenza, Marina e Fossone. In via Argine Destro e via Cadorna l'acqua ha invaso scantinati e piani terra e lo stesso è accaduto anche in via Pontremoli e in via Pelucara dove l'asfalto è stato sollevato in più punti. Allagamenti anche nella zona dello stadio e di Battilana dove sono fuoriusciti diversi canali. In centro storico si è reso necessario l'intervento dei tecnici per ripristinare un palo caduto, mentre frane e piccoli smottamenti si sono verificate a Fontia, Gragnana, Castelpoggio e Miseglia dove a cedere è stata una porzione del muro della ex scuola elementare.

Serie di chiusure per allerta meteo a Livorno "La quantità d'acqua che in poco tempo è caduta sul nostro territorio è stata davvero importante", afferma la sindaca di LivornoSerena Arrighi. "Il Carrione fortunatamente non è esondato - aggiunge -, ma purtroppo abbiamo registrato diverse criticità in tutto il territorio. Voglio esprimere la mia vicinanza a tutti coloro che hanno avuto danni e assicurare loro la vicinanza del Comune e delle istituzioni". A Livorno, in concomitanza con l'allerta arancione per il maltempo (dalle 17 di oggi alle 13 di domani mercoledì 10 settembre) e ludoteche, i centri diurni, i parchi pubblici, i cimiteri e il canile comunale saranno chiusi al pubblico e le attività didattiche ed educative di tutte le scuole e dei servizi educativo-scolastici saranno sospese. Lo annuncia il Comune, che raccomanda di "limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti per il rischio annunciato, in particolare in prossimità dei corsi d'acqua".

Gli allagamenti a Portoferraio (foto da Il Tirreno)