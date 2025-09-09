Meteo, allerta maltempo per grandine e temporali: le regioni a rischio

Il Nord sarà la prima area interessata dalle precipitazioni. Già dalle prime ore del mattino i fenomeni si manifestano in diverse regioni, con piogge moderate in particolare sul Veneto. Nel pomeriggio la situazione rimarrà instabile, mentre tra la sera e la notte le precipitazioni diventeranno più diffuse e abbondanti, colpendo soprattutto Lombardia e Triveneto. Al Centro le prime piogge sono previste in mattinata sulla Toscana e, a tratti, anche sulla Sardegna. Con il passare delle ore il maltempo si accentuerà, con precipitazioni più organizzate e nuvolosità compatta anche sulle altre regioni. La fase più perturbata è attesa nella notte, con fenomeni intensi tra Toscana, Lazio e gran parte della Sardegna. Diversa la situazione al Sud, dove la giornata trascorrerà con cieli progressivamente più nuvolosi e un’atmosfera più umida, ma senza piogge significative