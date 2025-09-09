Meteo, allerta maltempo per grandine e temporali: le regioni a rischio

Introduzione
Dopo diversi giorni di alta pressione e tempo stabile, il Centro-Nord torna a fare i conti con il maltempo. Una saccatura atlantica in arrivo sul Mediterraneo porterà piogge e temporali localmente intensi già da oggi, martedì 9 settembre, con la possibilità di raffiche di vento improvvise e grandinate. Alla luce delle previsioni, è stata emessa un’allerta gialla per alcune aree di Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Il peggioramento sarà ancora più marcato nella giornata di mercoledì 10 settembre, quando sono attese precipitazioni diffuse e un calo delle temperature soprattutto al Centro-Nord. Ecco, nel dettaglio, le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo IlMeteo.it.
L’avviso della Protezione civile
"Questa settimana sarà caratterizzata da tempo instabile, dai tratti autunnali, su molte regioni, in particolare tra martedì e giovedì”, ha riferito Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Come detto, l’allerta gialla riguarda, per la giornata di oggi alcune aree di Emilia Romagna, Liguria e Toscana. I fenomeni meteo impatteranno diverse aree del Paese e potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche
Le regioni più colpite
Il Nord sarà la prima area interessata dalle precipitazioni. Già dalle prime ore del mattino i fenomeni si manifestano in diverse regioni, con piogge moderate in particolare sul Veneto. Nel pomeriggio la situazione rimarrà instabile, mentre tra la sera e la notte le precipitazioni diventeranno più diffuse e abbondanti, colpendo soprattutto Lombardia e Triveneto. Al Centro le prime piogge sono previste in mattinata sulla Toscana e, a tratti, anche sulla Sardegna. Con il passare delle ore il maltempo si accentuerà, con precipitazioni più organizzate e nuvolosità compatta anche sulle altre regioni. La fase più perturbata è attesa nella notte, con fenomeni intensi tra Toscana, Lazio e gran parte della Sardegna. Diversa la situazione al Sud, dove la giornata trascorrerà con cieli progressivamente più nuvolosi e un’atmosfera più umida, ma senza piogge significative
Temperature in calo
Il fronte perturbato sarà accompagnato da un abbassamento delle temperature, soprattutto al Nord e al Centro, dove la parentesi mite garantita dall’alta pressione lascerà spazio a valori più freschi. Al Sud, invece, i venti di scirocco che precedono la perturbazione manterranno le temperature sopra la media stagionale
Le prospettive per i prossimi giorni
Il peggioramento atteso oggi rappresenta solo l’inizio di una fase di instabilità più marcata. La giornata di mercoledì 10 settembre si preannuncia particolarmente critica, con piogge intense, temporali diffusi e un ulteriore calo termico soprattutto al Centro-Nord, dove la situazione meteorologica potrà risultare complessa
Le previsioni di oggi
Al Nord la giornata sarà caratterizzata da un aumento deciso della nuvolosità e da un graduale peggioramento del tempo, inizialmente sulle Alpi, poi sul Veneto e infine sul resto delle regioni. Al Centro il cielo diventerà più coperto con piogge in arrivo dalla Toscana, dalle coste verso l’interno, mentre altrove prevarranno nubi irregolari. Al Sud, invece, il tempo resterà asciutto, ma con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni
Le previsioni di mercoledì 10 settembre
Al Nord il maltempo sarà diffuso, con piogge e temporali a tratti forti e la possibilità di nubifragi, accompagnati da un calo termico. Al Centro sono attese precipitazioni intense, sotto forma di temporali o nubifragi, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio, mentre sul resto delle regioni si avranno nubi irregolari. Al Sud il peggioramento interesserà prima la Sardegna e in serata la Campania; altrove il cielo resterà variabile, con temperature ancora elevate
Le previsioni di giovedì 11 settembre
Al Nord le piogge e i temporali saranno più probabili sui settori orientali, con fenomeni anche intensi, mentre sul Nord-Ovest sono previste schiarite. Al Centro il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con possibilità di piogge sparse, in particolare sugli Appennini, mari mossi e temperature gradevoli. Al Sud si avranno condizioni di instabilità marcata su tutte le regioni peninsulari e sulla Sicilia, con temporali localmente intensi, mentre in Sardegna il cielo si presenterà sereno