Gli effetti della tromba d'aria su Milano Marittima e Rimini

Un violento nubifragio si è abbattuto nella giornata di ieri sulla Romagna, con effetti particolarmente intensi nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. I dati meteorologici parlano chiaro: oltre 50 millimetri di pioggia caduti in sole 6 ore, con picchi fino a 74 millimetri nella zona di Rimini, interessata dal torrente Ausa. Raffiche di vento eccezionali hanno raggiunto e superato i 100 chilometri orari, dando al maltempo caratteristiche quasi da uragano.
Disagi verso Rimini
Le precipitazioni intense e i venti sostenuti hanno provocato disagi su vasta scala: strade e sottopassi sono stati allagati, alberi e cartelloni pubblicitari sono stati abbattuti. I vigili del fuoco, impegnati con chiamate incessanti già a partire dalle 3 di notte, hanno operato in condizioni di emergenza per limitare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini.
Momenti di particolare tensione si sono registrati in provincia di Rimini, dove 23 passeggeri sono stati evacuati da un treno bloccato sulla linea ferroviaria Rimini-Ravenna. Il convoglio si è fermato in prossimità di Bellaria-Igea Marina a causa di un albero precipitato sui binari. La circolazione ferroviaria sulla tratta Rimini-Ferrara è stata sospesa per diverse ore, con la linea riattivata solo nel primo pomeriggio.
La causa è l'umidità marina
L’amministrazione comunale di Rimini ha descritto il fenomeno come una “supercella marittima”, un sistema temporalesco che si autorigenera grazie all’umidità marina. Partita da Ravenna, questa supercella ha scaricato ingenti quantità di pioggia, con 30-50 millimetri in appena 20 minuti, accompagnata da raffiche di vento e grandine lungo la costa.
Il maltempo ha lasciato il segno, richiamando l’attenzione sulle criticità legate ad eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti nel nostro territorio.