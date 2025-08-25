Gli effetti della tromba d'aria su Milano Marittima e Rimini

Nella zona di Rimini si sono abbattuti piogge fitte in 6 ore, con picchi di 74 millimetri verso il torrente Ausa e venti che superavano i 100 km/h. Sono i dati del nubifragio che in certi frangenti ha assunto caratteristiche simili ad un uragano. Colpite le zone di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. Strade e sottopassi allagati, alberi e cartelloni caduti: fin dalle 3 di notte i vigili del fuoco sono stati chiamati agli straordinari per contrastare danni e disagi causati dal maltempo

Un violento nubifragio si è abbattuto nella giornata di ieri sulla Romagna, con effetti particolarmente intensi nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. I dati meteorologici parlano chiaro: oltre 50 millimetri di pioggia caduti in sole 6 ore, con picchi fino a 74 millimetri nella zona di Rimini, interessata dal torrente Ausa. Raffiche di vento eccezionali hanno raggiunto e superato i 100 chilometri orari, dando al maltempo caratteristiche quasi da uragano.

Disagi verso Rimini

Le precipitazioni intense e i venti sostenuti hanno provocato disagi su vasta scala: strade e sottopassi sono stati allagati, alberi e cartelloni pubblicitari sono stati abbattuti. I vigili del fuoco, impegnati con chiamate incessanti già a partire dalle 3 di notte, hanno operato in condizioni di emergenza per limitare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini.

Momenti di particolare tensione si sono registrati in provincia di Rimini, dove 23 passeggeri sono stati evacuati da un treno bloccato sulla linea ferroviaria Rimini-Ravenna. Il convoglio si è fermato in prossimità di Bellaria-Igea Marina a causa di un albero precipitato sui binari. La circolazione ferroviaria sulla tratta Rimini-Ferrara è stata sospesa per diverse ore, con la linea riattivata solo nel primo pomeriggio.