Maturità 2025, sessione straordinaria: prima prova, date e cosa sapere

Con decreto del 2 luglio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito il calendario della sessione straordinaria dell’Esame di Stato 2024/2025 destinata a candidati che, per motivi eccezionali, non hanno potuto affrontare: le prove scritte della sessione suppletiva o il colloquio finale entro le scadenze fissate dalla commissione. Gli studenti che non hanno potuto partecipare agli esami di maturità 2025 dovranno affrontare prove scritte e orali a settembre. Il Ministero dell'Istruzione ha infatti stabilito il calendario con le date ufficiali della sessione straordinaria dell'esame di Stato. La prima prova scritta è stata fissata per oggi, data che segna l’avvio di questa tornata di esami.