Maturità 2025, sessione straordinaria: prima prova, date e cosa sapere

Si tratta di una soluzione necessaria e attesa per garantire a tutti gli studenti la possibilità di sostenere regolarmente l’Esame di Stato anche in caso di impedimenti nella sessione ordinaria
Con decreto del 2 luglio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito il calendario della sessione straordinaria dell’Esame di Stato 2024/2025 destinata a candidati che, per motivi eccezionali, non hanno potuto affrontare: le prove scritte della sessione suppletiva o il colloquio finale entro le scadenze fissate dalla commissione. Gli studenti che non hanno potuto partecipare agli esami di maturità 2025 dovranno affrontare prove scritte e orali a settembre. Il Ministero dell'Istruzione ha infatti stabilito il calendario con le date ufficiali della sessione straordinaria dell'esame di Stato. La prima prova scritta è stata fissata per oggi, data che segna l’avvio di questa tornata di esami.
Il calendario delle prove
Il calendario delle prove scritte e orali seguirà le seguenti date:
- 10 settembre: prima prova scritta;
- 11 settembre: seconda prova scritta, con prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi che prevedono prove articolate;
- 16 settembre: terza prova scritta (solo per gli indirizzi che la contemplano);
- colloqui orali: a partire dalla pubblicazione degli esiti degli scritti.
Casi particolari
Per i candidati esonerati dalla prima prova, il percorso inizia direttamente l’11 settembre con la seconda prova e prosegue, se previsto, il 16 settembre con la terza. Nel caso non vi siano prove scritte da sostenere, il colloquio viene anticipato al 10 settembre.
