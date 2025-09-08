Anno scolastico 2025-2026, al via le lezioni: il calendario

Introduzione

Ricomincia la scuola. Ma il ritorno tra i banchi non è uguale in tutta Italia e varia da regione a regione dato che, ognuna, stabilisce autonomamente il suo calendario. La data d’inizio, comunque, è quella di oggi, lunedì 8 settembre: la campanella suona per gli studenti di Bolzano. La maggior parte delle regioni inizia invece il 15 settembre. Mentre gli ultimi a tornare in aula saranno gli alunni che lo faranno il 16 (Calabria e Puglia). Ecco tutte le date località per località