Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Aperture dei giornali dedicate al videomessaggio di Mattarella al Forum Ambrosetti: "Al mondo serve l'Europa per non soccombere contro le autocrazie". Zelensky sfida Putin: "Venga lui a Kiev, non io a Mosca". Oltre 6mila persone a Milano alla camera ardente di Armani. Alla Mostra del Cinema di Venezia Leone d'Oro a Jarmush
- Il capo dello Stato Mattarella, in un videomessaggio al Forum Ambrosetti, chiede di "non cedere alle autocrazie" e definisce le Big Tech "le nuove Compagnie delle Indie". Il commissario Ue Kubilius: "Lavoriamo con Kiev per una difesa comune". Alla Mostra del Cinema di Venezia assegnato il Leone d'Oro a Jarmush con "Father Mother Sister Brother". Il Leone d'Argento va a "The Voice of Hind Rajab". A Servillo la Coppa Volpi, il premio speciale della Giuria a Rosi
- Il presidente della Repubblica Mattarella invia un videomessaggio al Forum Ambrosetti: "Il mondo ha bisogno dell'Europa, che ha un ruolo fondamentale per non soccombere alle autocrazie". La segretaria del Pd Schlein avvisa la premier Meloni: "Con la candidatura di Decaro in Puglia, la coalizione progressista è finalmente in campo, unita e compatta in tutte le regioni al voto". Il presidente ucraino Zelensky risponde all'omologo russo Putin: "Venga lui a Kiev, non io a Mosca". A Milano oltre 6mila persone per l'addio ad Armani
- Il capo dello Stato Mattarella, in un videomessaggio inviato al Forum Ambrosetti, sottolinea come l'Europa sia uno scudo contro tutte le autocrazie e debba reagire allo strapotere delle multinazionali. Il presidente si scaglia contro i giganti della Rete, definendoli la nuova "Compagnia delle Indie". Il governo lavora a un piano per frenare la fuga dei ragazzi dalla scuola e dal lavoro, con lo stanziamento di un miliardo per chi fonda nuove imprese. Ma la ministra Calderone sa che, di fronte a 1,4 milioni di Neet, le iniziative spot non bastano
- Il capo dello Stato Mattarella interviene al Forum Ambrosetti con un videomessaggio: "Il mondo ha bisogno dell'Ue per non soccombere contro le autocrazie". Il presidente ucraino Zelensky sfida l'omologo russo Putin: "Venga lui a Kiev, non io a Mosca". La premier Meloni accelera sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. A Gaza arriva l'ordine di Israele al popolo palestinese: "Lasciate Gaza City, spostatevi verso Sud". A Milano, sono state oltre 6mila le persone alla camera ardente di Armani: domani, lunedì 8 settembre, previsti i funerali
- Un rialzo del rating del debito italiano è dato per probabile dai mercati, che si stanno già allineando: i numeri della ripresa macro di Roma e il confronto con Parigi rappresenta un segno di ottimismo. Dopo la promozione di Standard & Poor's dell'11 aprile, anche Moody's e Fitch potrebbero seguire questa linea: sarebbe un evento storico. Il capo dello Stato Mattarella, in un videomessaggio al Forum Ambrosetti, rilancia con forza un ragionamento che in più occasioni ha manifestato: "Servono istituzioni europee più forti per garantire la pace"
- Parla Filosa, ceo di Stellantis: "Il dialogo strategico è molto utile, ma adesso è fondamentale agire con urgenza perché non c'è più tempo per ritardi". Il manager richiama l'Europa alle sue responsabilità per la crisi di un intero settore e lancia una proposta: costruire un sistema di revisione dei target e di flessibilità che faccia leva sulla neutralità tecnologica per valorizzare le motorizzazioni plugin e range extended, su interventi per il rinnovo del parco auto circolante e su supercredit assegnati alle e-car
- I soldati dell'Idf sbarcano in Italia per smaltire lo stress: dopo mesi sul fronte di Gaza, arrivano nelle Marche - sorvegliati dalla Digos - per curare le sindromi post-traumatiche da combattimento. Il capo dello Stato Mattarella, in un videomessaggio inviato al Forum Ambrosetti, sostiene che l'Ue "non ha mai scatenato conflitti né guerre commerciali". Replica lo storico Canfora: "L'Europa è in coma e da tempo non è forza di pace". Parigi e Berlino chiedono agli ospedali di prepararsi ad accogliere i feriti della guerra in Ucraina
- Il nuovo modello del Pd, che scende in piazza con i manifestanti del Leoncavallo: "Occupare è giusto". I deputati dem e di Avs presenti al corteo di Milano contro lo sgombero del centro sociale, tra striscioni deliranti e petardi contro la polizia. Dalla presidente del Consiglio Meloni solidarietà agli agenti. Alla Mostra del Cinema di Venezia trionfa la retorica pro-Pal: insieme alla morte dello stilista Armani, la serata finale della kermesse è da incorniciare nell'album di famiglia della sinistra pensosa al cocktail e afflitta al check-in
- La città di Pavlohrad è la porta del Donbass, il teatro più caldo dell'intero conflitto ucraino, quella regione che il Cremlino intende conquistare anche se dovesse impiegare anni di guerra. Le storie dei suoi profughi, raccolte in un reportage pubblicato dal Domani, evidenziano la forza brutale dell'avanzata di Mosca: "I droni russi fanno safari umani". Dal Forum Ambrosetti a Cernobbio, il capo dello Stato Mattarella attacca il presidente americano Trump: "L'Europa è una terra di pace, ma c'è chi ci vuole nemici e vassalli"
- I muri delle due guerre: lato Ucraina, la strategia europea di sottomissione al presidente statunitense Trump non funziona; lato Medioriente, Hamas utilizza due ostaggi per bloccare l'offensiva israeliana nella Striscia di Gaza, mentre il premier Netanyahu deve affrontare le critiche interne. Nel nostro Paese si avvicinano le Regionali, con la sinistra che va in tilt in Puglia: Decaro corre, anzi no, poi non si sa, e infine sì. Ma il presidente uscente Emiliano: "Se c'è Vendola, corro anche io". Insomma, una commedia