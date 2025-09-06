Addio ad Alfredo Ambrosetti, il fondatore del Forum di Cernobbio

Esplora tutte le offerte Sky
È morto Alfredo Ambrosetti: il fondatore del Forum di Cernobbio aveva 94 anni

Cronaca
Fu lui a ideare l'appuntamento in corso in questi giorni e giunto alla sua 51esima edizione, anche se ormai non aveva più nulla a che fare con l'organizzazione

È scomparso oggi a Varese Alfredo Ambrosetti, all'età di 94 anni, dopo alcune settimane trascorse in ospedale. Il suo nome è associato a quello del Forum di
Cernobbio che proprio in questi giorni è in corso a Villa d'Este, dove si sta svolgendo la 51 esima edizione. Fu lui a idearlo nel 1975, anche se ormai Ambrosetti non aveva più nulla a che fare con la sua organizzazione, che è ora gestita da Teha - The European House Ambrosetti. Ambrosetti era nato a Varese il 25 giugno 1931 ed era stato il fondatore a Milano di uno dei primi studi di consulenza aziendale in Italia, lo studio Ambrosetti. 

Come avvenne la nascita del Forum

La nascita del Forum "fu originata da un'intuizione in una serata fredda e nebbiosa di novembre. Avevamo avviato, primi in Italia, il servizio AP (Aggiornamento Permanente) in tutte le principali regioni, destinato ai massimi responsabili aziendali. Tornavo in treno con Umberto Colombo, che aveva condotto in Veneto una sessione sullo scenario tecnologico", raccontò lo stesso Ambrosetti nella pagina delle storie e testimonianze degli alunni dell'università Cattolica. "Era l'epoca del terrorismo, delle Brigate rosse, dell'inflazione a due cifre, della crisi petrolifera. A un certo punto gli chiesi se riteneva logico che trattassimo lo scenario economico, socio-politico e tecnologico in tre sessioni separate, mentre invece sono fortemente interdipendenti. Colombo condivise le mie perplessità e fu così che nacque il Forum di Villa d'Este, con durata di tre giorni dedicati ai rispettivi temi".

Forum Ambrosetti 2025, Mattarella: "Il mondo ha bisogno dell'Europa"

