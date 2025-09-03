Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il vertice di Pechino tra Putin e Xi Jinping, e la parata militare per gli 80 anni della vittoria cinese nella seconda guerra mondiale, a cui ha preso parte anche il presidente russo. Spazio al caso del sito sessista: indagini su un 45enne residente a Firenze. L'addio del mondo del giornalismo a Emilio Fede. Infine, questa sera il derby storico Sinner-Musetti ai quarti degli Us Open
- In apertura il summit in Cina che rafforza l'alleanza Mosca-Pechino: "Xi, l'asse con Putin e lo show". Sul piano dei Volenterosi in Ucraina, il leader russo: "Mai detto no a Kiev nell'Ue". Spazio al caso del sito sessista, dietro al quale ci sarebbe "un 45enne toscano" che "usava il nome Boss Miao". In prima pagina anche l'intervista al figlio di Niki Lauda: "Pentito solo di aver lasciato la Ferrari". Infine, l'addio del mondo del giornalismo a Emilio Fede
- "Parata contro l'Occidente" è l'apertura di Repubblica sul vertice tra Xi e Putin. Oggi la sfilata militare di Pechino in occasione degli 80 anni della vittoria cinese nella seconda guerra mondiale: presenti anche Putin e Kim Jong-un. Intanto, "i Volenterosi si dividono sulle truppe di garanzia per Kiev". Spazio anche al Ponte sullo Stretto e al "no degli Usa a inserirlo tra le spese per la Difesa". In prima pagina anche l'addio a Emilio Fede, "cantore televisivo del berlusconismo". Oggi il derby storico tra Sinner e Musetti agli Us Open
- Il vertice di Pechino tra Xi e Putin domina la prima pagina: "Gas, armi e affari: la tela di Xi". La Cina sigla "maxi accordo sull'energia con la Russia" e "scambi bilaterali con l'India". In primo piano anche "the italian dream": il derby storico tra Sinner e Musetti ai quarti di finale agli Us Open. Spazio anche al gender gap, in particolare il caso Piemonte: "Se le laureate guadagnano il 40% in meno". Scoperto il gestore del sito sessista: indagini su un uomo di 45 anni di Firenze
- Ancora in apertura il vertice di Pechino, durante il quale "Putin apre a Kiev nella Ue". Lo zar aggiunge: "Non attacco l'Europa, possibile un accordo sulla sicurezza ucraina". Trump: "Non temo Russia e Cina, ma sono deluso da Putin". In prima pagina anche l'addio a Emilio Fede, "una vita in diretta". Focus anche su una sentenza del tribunale di Catanzaro: "Le chat di coppia velgono come patti prematrimoniali". Infine, interrogato l'uomo dietro il sito sessista
- "Chivu prenditi l'Inter" è il titolo d'apertura di oggi della Gazzetta dello Sport sui nerazzurri. Sacchi: "Non è ancora la sua squadra e non è più quella di Inzaghi". In primo piano anche il "derby grand'Italia" nel tennis: Sinner contro Musetti agli Us Open. Spazio anche ai rossoneri: "Con noi si vince: Modric e Rabiot portano al Milan il segreto del successo". Infine, il recente acquisto della Juve: "Così Openda cambia la Juve, subito titolare"
- In apertura una "Juve da paura". "Gli arrivi di David, Openda e Zhegrova, la conferma di Vlahovic e i colpi di Yildiz, gli strappi di Conceicao. Tutte le formule di Igor per ridisegnare la corsa al titolo". Spazio anche alle parole di Akanji: "Inter top in Italia". In prima pagina anche l'inchiesta del Corriere dello Sport sul mercato: "Soldi e talenti li diamo agli altri". Infine, lo storico derby nel tennis tra Sinner e Musetti agli Us Open
- "'Juve ti amo' Firmato Yildiz" è l'apertura di oggi di Tuttosport sul "rush finale della trattativa per il rinnovo fino al 2030" dell'attaccante turco-tedesco. L'accordo "èstato definito prima dell'estate, va soltanto formalizzato". Spazio anche al derby Sinner-Musetti agli Us Open: "Il mondo ci invidia". In prima pagina anche i Mondiali di volley femminile, contro la Polonia in semifinale: "Più forte ragazze! Non fermate la magia". Infine, l'Inter: "Calha, il problema adesso è di Chivu"
- In apertura i mercati: "Domanda boom sui BTp a 7 e 30 anni, alta tensione sui titoli di Francia e Uk". Spazio anche alla manovra: "Allo studio per i buoni pasto, l'esenzione fiscale a 10 euro". In prima pagina anche l'accordo sull'energia tra Putin e Xi: "Nuovo gasdotto dalla Russia verso la Cina". Focus anche sulla guerra a Gaza: "La scelta di Netanyahu: sovranità su alcune aree della Cisgiordania". Infine, Mps: "Rilancio da 750 milioni per conquistare Mediobanca"
- In apertura le spese militari europee: "L'Ue confessa: 100 mld più di Putin per le armi". E ancora: "I Ventisette superano Russia e Cina in spese militari". Spazio anche al summit in Cina tra Putin e Xi: "Affari d'oro con Xi: gas e banca comune". Le parole del sociologo Streeck: "Questa Europa è fallita, serve nuovo patto aperto a Est". In prima pagina anche al "dossier di Chigi": "FdI spara ai vaccini: 'Si indaghi sul Cts'". Infine, il Medioriente: "Il Belgio sanziona Israele. E il Papa 'convoca' Herzog"
- "Senza Fede" è il titolo in prima pagina del Giornale per l'addio all'ex direttore del Tg4. "Una vita da giornalista, tra scoop e prese di posizioni politiche". Il ricordo di Vittorio Feltri: "Un mattatore della vita finito con poca gloria". Spazio anche alla Russia, con "l'unico testo ammesso dal Cremlino" nelle scuole, "tra bugie e propaganda". E ancora scuola, con il decreto che riforma l'esame di maturità: "Gli studenti ribelli che rifiutano l'orale saranno bocciati". Infine, lo "scudo spaziale": "Avviso di Trump a Cina e Russia"
- "Turbolenze". Così Il Manifesto apre sulla "protesta contro Ursula von der Leyen". "I popolari tedeschi la scaricano sulle truppe a Kiev, i socialisti minacciano di non votare l'accordo con gli Usa, The Left prepara la sfiducia a ottobre". In prima pagina anche la Puglia, con Decaro che "minaccia il ritiro". Spazio anche alla morte di Emilio Fede, "nel museo dell'innocenza perduta". A Gaza, 365 riservisti israeliani si rifiutano di combattere nella Striscia: "Ordini illegali". Focus migranti: "Due morti e quasi mille sbarchi"
- In primo piano le manifestazioni a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla per Gaza: "Vogliono bloccare l'Italia". "Camalli e centri sociali pronti a occupare i porti per sostenere la Flotilla. A sinistra c'è chi invoca lo sciopero". Spazio al caso delle interferenze sull'aereo di von der Leyen: "Tutto quello che non torna nell'attacco russo a Ursula". In prima pagina anche la Francia: "Macron, le grand clochard. La Francia sommersa dai debiti". Infine, l'addio a Emilio Fede: "Ci lascia ma ha vinto lui"
- In apertura l'inchiesta di Domani sul gestore 45enne del sito sessista: "Affari d'oro, ricatti e foto rubate: ecco l'italiano dietro il sito sessista". "Vittorio Vitiello è già stato sentito dai magistrati di Firenze". In prima pagina anche il vertice Putin-Xi: "La 'via cinese' alla pace". L'editoriale di Gianfranco Pasquino: "Le fatiche di Sisifo della sinistra multiforme". E quello di Ferdinando Cotugno: "Clima o Gaza? Thunberg non è un santino". Poi, l'addio a Emilio Fede: "Cambiò (in peggio) la nostra televisione"
- In primo piano ancora il vertice Putin-Xi: "Da Pechino spiragli sull'Ucraina". Mentre a Gaza, "Israele schiera i riservisti" e in Italia "pressing per riconoscere la Palestina". Spazio in prima pagina anche ai medici di famiglia, tra i quali "ritornano gli aspiranti" mostrando un "segnale di ripresa per una categoria in emergenza". Focus sulla giustizia: "L'alternativa dei domiciliari al carcere troppo affollato: il caso Torino può fare scuola". Infine, le indagini sul gestore del sito sessista
- "Flotta di classe", così Il Riformista apre sulla missione della Global Sumud Flotilla. "Assalto a Israele con cabina di regia: le barche della Flotilla sostenute da oltre cento manifestazioni pro-Pal in tutta Italia". Spazio anche al vertice Putin-Xi: "Alla corte di Xi nessun asse del caos". Poi, l'addio a Emilio Fede: "Carriera irripetibile". Sul campo largo, "Schlein in Campania resuscita i 5 Stelle". E in Europa, "Lagarde morbida con la sua Francia"
- In apertura, le indagini sul gestore del sito sessista: "Si indaga su presunte estorsioni". Interrogato, il 45enne ha dichiarato: "Mai chiesto soldi per togliere foto". In prima pagina anche l'addio a Emilio Fede: "La Rai, il suo Tg4, gli arresti. Fede: una vita in diretta". Poi, Putin "fa la vittima alla corte di Xi: 'Non attacco la Ue'". Sul fronte Medio Oriente, "anche per il Belgio la Palestina esiste: sale l'ira d'Israele". Infine, il derby Sinner-Musetti che "rende fiera l'Italia"