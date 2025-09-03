Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il vertice di Pechino tra Putin e Xi Jinping, e la parata militare per gli 80 anni della vittoria cinese nella seconda guerra mondiale, a cui ha preso parte anche il presidente russo. Spazio al caso del sito sessista: indagini su un 45enne residente a Firenze. L'addio del mondo del giornalismo a Emilio Fede. Infine, questa sera il derby storico Sinner-Musetti ai quarti degli Us Open