Emilio Fede, oggi camera ardente. Figlia: “Voleva andarsene da solo"

Per rispettare le volontà del giornalista, morto il 2 settembre a 94 anni, la camera ardente è accessibile solo alla famiglia. L’ultimo saluto sarà il 4 settembre alle 16 nella parrocchia di Dio Padre, a Milano 2. “Nonostante il dolore è stata una notte bellissima, non ho dormito, ho letto le testimonianze, seguito i servizi in tv e stamattina i necrologi, vorrei davvero ringraziare tutti", ha detto la figlia Sveva

Aperta la camera ardente per Emilio Fede , il giornalista morto ieri nella residenza per anziani San Felice di Segrate. L’accesso è consentito però solo alla famiglia: una decisione presa per rispettare il più possibile le ultime volontà dell’ex direttore di Tg4. "Papà diceva sempre 'quando accadrà voglio andarmene da solo alle 6 del mattino' e abbiamo voluto rispettare il più possibile le sue volontà”, ha infatti riferito all'Ansa la figlia Sveva. “Certo - ha aggiunto - non potevamo non fare il funerale, ma la camera ardente sarà accessibile solo per noi della famiglia". L’ultimo saluto a Emilio Fede, che aveva compiuto 94 anni nel giugno scorso e da circa un anno era ricoverato nella struttura, è confermato per domani, giovedì 4 settembre, con le esequie alle 16 nella parrocchia di Dio Padre, a Milano 2. A celebrare la funzione il parroco don Gianni Cazzaniga.

Figlia Sveva: "Tantissimi messaggi di affetto”

"Ho passato una notte a rispondere ai tantissimi messaggi di affetto che ho ricevuto, soprattutto tanti messaggi di stima da parte di tutti i colleghi di papà”. Così la figlia di Emilio Fede, Sveva, ha raccontato le ore successive alla morte del padre. “Nonostante il dolore - ha detto - è stata una notte bellissima, non ho dormito, ho letto le testimonianze, seguito i servizi in tv e stamattina i necrologi, vorrei davvero ringraziare tutti". La donna ha poi voluto ricordare la forza che il genitore ha dimostrato fino all'ultimo: "Sono state ore che ha vissuto come tutta la sua vita, con coraggio, una guerra fino all'ultimo momento. Sembrava non avesse alcuna intenzione di mollare, una forza che ha lasciato sorpresi anche i medici e i sanitari, sicuramente per la sua tempra non avrebbe voluto andarsene, ma era sereno perché avrebbe raggiunto la mamma". Dopo il funerale, le ceneri di Fede saranno portate a Mirabella Eclano (Avellino) nella cappella della famiglia De Feo, accanto alla moglie del giornalista, Diana De Feo, morta nel 2021.