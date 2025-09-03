Processo a Ciro Grillo, attesa per oggi la sentenza

È attesa per oggi, probabilmente in serata, la sentenza per il processo contro Ciro Grillo - figlio di Beppe, fondatore del M5s, - e tre suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza, 19enne all’epoca dei fatti, e di una sua coetanea. La principale accusatrice vorrebbe essere presente in aula, a Tempio Pausania, ma l'avvocato Giulia Bongiorno, che la rappresenta nel processo, sta ancora valutando questa possibilità: "Sono incerta su che cosa le consiglierò di fare. Questa è una vicenda estremamente dolorosa perché quando si fa una denuncia per violenza sessuale purtroppo, spesso, la vittima non solo viene messa sul banco degli imputati, ma viene radiografata come se si facesse una tac con il mezzo di contrasto".

Il Pm ha chiesto 9 anni di condanna

La sentenza di oggi chiuderà un dibattimento durato tre anni e arriva a sei anni dai fatti contestati, la notte tra il 16 e 17 luglio 2019 nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo. Sul verdetto, Bongiorno si aspetta "una sentenza nella quale sia riconosciuto che questa denuncia così difficile, sia una denuncia non solo corretta, ma un vero riscontro al fatto che la scelta di denunciare in Italia ha un senso ancora oggi". Il procuratore Gregorio Capasso, che ha parlato in sede di replica, non ha dubbi: gli imputati sono inattendibili, "hanno adattato la loro versione a seconda delle indagini", la ragazza invece, "ha sempre ripetute le stesse cose" senza mai cambiare le sue dichiarazioni. Per il pm questa è la chiave di lettura del processo, per questo ha ribadito la contestazione di violenza sessuale di gruppo per tutti - compreso Corsiglia, l'unico che in aula ha ammesso un rapporto sessuale, ma consenziente con la principale accusatrice, negando però di aver abusato di lei e della sua amica insieme agli altri - e le richieste di condanna: 9 anni ciascuno.