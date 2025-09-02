Processo Grillo Jr, attesa sentenza al tribunale di Tempio Pausania

Il figlio del fondatore del M5S e tre amici del ragazzo (Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria) sono accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese e di una coetanea. Violenza che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 nel residence estivo della famiglia Grillo in Costa Smeralda dopo una serata trascorsa nella discoteca Billionaire ascolta articolo

Si è aperta a Tempio Pausania la prima delle due udienze finali del processo nei confronti di Ciro Grillo (figlio del fondatore del M5S Beppe) e dei suoi tre amici (Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria) accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese e di una sua amica. Violenza che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 nel residence estivo della famiglia Grillo in Costa Smeralda dopo una serata trascorsa nella discoteca Billionaire. Assenti in aula le due presunte vittime e così come erano assenti oggi i quattro imputati. La principale accusatrice potrebbe però esserci domani, quando è prevista la sentenza.

Il procuratore Il procedimento, aperto tre anni fa, si è svolto quasi interamente a porte chiuse. "Sappiamo tutti – ha detto nella replica il procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso - che in questo processo le accuse si fondano sulle dichiarazioni delle parti offese, anche se qui abbiamo anche delle chat e immagini. Sarete voi a decidere. Chi ha ricostruito i fatti per come si sono svolti? Chi ha ragione? Le due ragazze o gli imputati?". La "la vera chiave di lettura" del processo, secondo il pm, sta nell’”inattendibilità degli imputati”: "Hanno adattato la loro versione a seconda delle indagini", la ragazza invece "ha sempre ripetute le stesse cose" senza mai cambiare le sue dichiarazioni. Al termine della replica la Procura di Tempio Pausania ha ribatito quando chiesto dopo la requisitoria: una condanna di tutti gli imputati a nove anni di reclusione con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie. Vedi anche Processo Ciro Grillo, la difesa attacca la ragazza