Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco di interferenza che ha colpito il Gps dell'aereo della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Si segue la "pista russa", Mosca nega invece ogni responsabilità. Spazio anche al vertice Xi-Putin: "Nuova governance globale, chiediamo rispetto". La missione della Global Sumud Flotilla a Gaza e la minaccia di Ben-Gvri: "Siete come i terroristi". Presentata la serie "Portobello" su Enzo Tortora alla Mostra del Cinema di Venezia
- In apertura, l'aereo di Ursula von der Leyen "in tilt" a causa di possibili interferenze russe sul Gps: si segue la "pista russa". Il capo dell'esercito tedesco: "Colpito anch'io". Spazio anche all'incontro Xi-Putin: "Nuova governance globale, chiediamo rispetto". In prima pagina anche "l'aggressione choc al portiere 13enne avversario del figlio" nel Torinese. Poi, la Mostra del Cinema di Venezia e la serie "Portobello" in cui recita Fabrizio Gifuni: "L'ingiustizia su Tortora, il nostro distacco a sinistra"
- "Nel mirino dei russi il jet di von der Leyen" è il titolo d'apertura sull'interferenza che ha mandato in tilt l'aereo della presidente della Commissione Ue. "Mosca nega responsabilità". Spazio anche al vertice tra Xi, Putin e Modi: "Nasce l'alleanza contro l'Occidente". In prima pagina anche le Regionali in Puglia: "Passo indietro di Emiliano, Decaro verso il sì alla candidatura". Poi, l'aggressione di un padre in campo "che pesta un tredicenne avversario del figlio" nel Torinese. Infine, la serie "Portobello" alla Mostra del Cinema di Venezia
- "Putin-Europa, il fronte dei cieli" è l'apertura de La Stampa sull'attacco di interferenza che ha colpito il jet di Ursula von der Leyen. Mosca: "Non siamo noi". La Difesa italiana: "Secretare i voli". In prima pagina anche la missione civile della Global Sumud Flotilla verso Gaza e le minacce del ministro israeliano Ben-Gvri: "Siete come i terroristi". Spazio anche al vertice a Pechino tra Xi e Putin: "Cambiamo il governo mondiale". Infine lo sport, con il caso Italia-Israele e le parole di Gattuso: "Dobbiamo giocare"
- "Disoccupazione ai minimi" è il titolo d'apertura del Messaggero sui dati del lavoro in Italia. "A luglio scesa al 6%: mai così bassa dal 2007 pre crisi". Spazio anche alle interferenze che hanno colpito l'aereo di von der Leyen. I russi: "Non c'entriamo". In prima pagina anche il sito sessista, su cui era presente anche "la guida per rubare foto negli spogliatoi". In primo piano anche al terremoto in Afghanistan, che ha causato "almeno 800 vittime". Infine, la serie "Portobello" presentata a Venezia: "Enzo Tortora, morto dii ingiustizia"
- In apertura, il mercato chiuso con "tre colpi da scudetto": Akanji all'Inter, Openda alla Juventus, Rabiot al Milan. Spazio anche alle parole di Gattuso su Italia-Israele: "Bisogna giocare" e l'ok del Viminale. In prima pagina anche il tennis, con la vittoria di Musetti contro Munar agli Us Open: "Ai quarti in 97 minuti". Infine, l'uscita di Donnarumma che "va al City per una nuova era"
- "Fasce da Juve" è il titolo d'apertura del Corriere della Sera su Openda e Zhegrova. "Il belga arriva dal Lipsia: prestito a 3 milioni e riscatto condizionato a 42. Visite mediche anche per l'ex Lilla. Il Psg dà Kolo al Tottenham fino a giugno". Spazio anche all'acquisto di Akanji da parte dell'Inter. Poi, Donnarumma al Manchester City: "Gigio lascia il Psg, operazione da 28 milioni più bonus". Infine, le parole di Baldini sull'Italia Under 21: "Voglio Europei e Olimpiadi"
- "Juve Boom" è l'apertura di Tuttosport sull'acquisto da parte del club bianconero di Openda. "Oltre a Zhegrova, arriva anche il belga dal Lipsia: quanta ricchezza per Tudor". Tra gli altri affari: Dunnarumma al Manchester City, Akanji all'Inter, Odogu al Milan. Spazio anche al caso Italia-Israele, con le parole di Gattuso: "Io sono un uomo di pace, ma si deve giocare". Poi, il tennis con Musetti che vola ai quarti agli Us Open
- In prima pagina il lavoro: "Sul tavolo aumenti detassati e sgravi per le pensioni integrative". Spazio anche agli esteri, con il vertice Xi-Putin in Cina: "Nuovo ordine globale alternativo agli Usa". In primo piano anche l'Ops su Mediobanca: "Montepaschi al rilancio per arrivare sopra il 50%". Le parole di Lagarde sulle banche centrali: "Pericolo molto serio che Trump controlla la Fed". Focus anche sui dati della disoccupazione, "ai minimi dal 2007, inattivi in crescita". Infine, le interferenze sull'aereo di von der Leyen