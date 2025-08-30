Meteo, oggi allerta gialla in 13 regioni. Le previsioni

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia non accenna a fermarsi e nelle prossime ore continuerà a portare temporali accompagnati talvolta da grandinate. Per molti italiani il rientro dalle ferie coincide con un weekend caratterizzato da nubifragi, trombe d’aria e mareggiate. Oggi la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla in 13 regioni, da Nord a Sud: Alto Adige, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto. Ancona, Bari e Pescara passano in verde: oggi nessun bollino d'allerta caldo nelle città italiane. Ecco nel dettaglio le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni.

Le previsioni per sabato 30 agosto

Come riferito da IlMeteo.it, la perturbazione che nelle ultime ore ha colpito il Nord-Ovest si sposterà progressivamente verso il Centro-Sud e il Nord-Est, portando rovesci e temporali anche intensi. Sabato 30 agosto sarà quindi una giornata caratterizzata da tempo instabile su molte regioni italiane. Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, e ha invitato la popolazione alla massima prudenza, soprattutto nelle aree più colpite dai fenomeni temporaleschi. Nella seconda parte della giornata, però, si prevede un graduale miglioramento al Nord-Est, mentre il tempo resterà più variabile sul versante adriatico e in Puglia, con tendenza a schiarite.



Domenica 31 agosto: ritorna il sole



La situazione cambierà domenica 31 agosto, quando un aumento della pressione garantirà maggiore stabilità atmosferica e un generale ritorno del sole. Le temperature sono attese in lieve rialzo soprattutto al Nord, favorendo una giornata più tipica di fine estate. Si tratterà però di una tregua temporanea: con l’inizio della nuova settimana piogge e temporali torneranno a interessare le regioni settentrionali.