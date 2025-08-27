Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi dominano le proteste in Israele. Nel mirino i bombardamenti su Gaza e la sorte degli ostaggi, mentre Netanyahu ribadisce di voler andare “avanti con l’offensiva” e i manifestanti assediano la sede del governo. Spazio anche allo scontro tra Trump e la Fed: il presidente annuncia di aver licenziato “con effetto immediato” la governatrice Lisa Cook, che ha deciso di querelarlo. Oggi a Venezia si apre l’82esima Mostra del cinema

