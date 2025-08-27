Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 agosto: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi dominano le proteste in Israele. Nel mirino i bombardamenti su Gaza e la sorte degli ostaggi, mentre Netanyahu ribadisce di voler andare “avanti con l’offensiva”  e i manifestanti assediano la sede del governo. Spazio anche allo scontro tra Trump e la Fed: il presidente annuncia di aver licenziato “con effetto immediato” la governatrice Lisa Cook, che ha deciso di querelarlo. Oggi a Venezia si apre l’82esima Mostra del cinema

    Scioperi, manifestazioni e proteste a settembre: le date

    Cronaca

    Anche il mese di settembre è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del...

    Milano, Stazione Centrale, sciopero nazionale dei treni

    Smartphone vietati in classe, come applicare le nuove regole?

    Cronaca

    Con una circolare del 16 giugno 2025 il Ministero dell’Istruzione e del merito ha fatto sapere...

    Palermo, proposta choc del prof: "Togliere amicizia su Fb agli ebrei"

    Cronaca

    Bufera sul docente della facoltà di Giurisprudenza Luca Nivarra. Il rettore dell'ateneo...