Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi dominano le proteste in Israele. Nel mirino i bombardamenti su Gaza e la sorte degli ostaggi, mentre Netanyahu ribadisce di voler andare “avanti con l’offensiva” e i manifestanti assediano la sede del governo. Spazio anche allo scontro tra Trump e la Fed: il presidente annuncia di aver licenziato “con effetto immediato” la governatrice Lisa Cook, che ha deciso di querelarlo. Oggi a Venezia si apre l’82esima Mostra del cinema
- L’apertura è su Israele con il titolo “In piazza contro Netanyahu”, che racconta le maxi manifestazioni per gli ostaggi e “Macron duro: sull'antisemitismo Bibi offende la Francia. Berlino: non riconosceremo la Palestina”. In spalla: “Assalto alla Fed, Trump licenzia una governatrice” con le parole di Cook: “Faccio causa”. In taglio basso: “Inchiesta sugli spari alla nave della Ong: le accuse alla Libia”. Ampio risalto anche al mondiale di volley con la vittoria dell’Italia e lo spavento per la capitana Anna Danesi: “È solo tachicardia”
- Il titolo principale è “Gaza, assedio al governo di Netanyahu”, con il premier che resiste alle proteste e i patriarchi Pizzaballa e Teofilo che dichiarano: “Restiamo qui”. In evidenza anche l’intervista a Romano Prodi: “Questa Europa umiliata dall’autoritarismo di Usa e Russia”. In spalla, il commento sui migranti: “L’inutile eccesso di dolore”. Spazio anche alla politica americana: “Le mani di Trump sulla Fed, via la governatrice Cook”. E alla politica italiana: “Regionali, intesa in Campania su Fico candidato”
- Il quotidiano titola “Rivolta per gli ostaggi: Netanyahu si fermi”, con i cortei in Israele e la denuncia dell’Ue: “Inaccettabile uccidere i giornalisti”. In spalla, da Washington, “Purghe alla Fed, le afroamericane bersaglio di Trump”. Grande spazio anche a Jair Bolsonaro con “Internazionale Bolsonaro”, in vista del processo del 2 settembre con l’accusa di aver tentato un colpo di Stato. Nel taglio basso il reportage “Tra i bimbi ucraini in fuga dalla guerra”
- L’apertura è economica con “Stretta sulle pensioni anticipate”, legata al ricalcolo delle aliquote per chi vorrà uscire un anno o due prima. Spazio anche ai dazi Usa con “Trump all’Ue: dazi a chi tassa l’hi-tech, E Donald "licenzia" la governatrice Fed” e alla guerra in MO “Netanyahu, l’occupazione andrà avanti. Il cardinal Pizzaballa e gli ortodossi: noi non ci muoveremo da Gaza”. In evidenza a Mosca la parata sulla Piazza Rossa: “Sbandieratori di Cori a Mosca senza i colori dell’Ucraina”. In cronaca: “Roma, arrestato lo stupratore: mi ero drogato”
- Il quotidiano economico apre con “I farmaci (+40%) salvano l’export”, spiegando come la crescita del settore abbia compensato le difficoltà. Spazio anche alla guerra a Gaza: “Proteste bloccano Israele, Metsola: Gaza intollerabile, Merz: no Stato Palestina”. Nel taglio medio la politica commerciale: “I dazi Usa raddoppiano al 50%, Modi cerca nuovi mercati”. Spazio anche ai mercati europei: “Borsa al palo, tassi in orbita: i mercati colpiscono Parigi”. In evidenza: “Il caso Fed scuote i titoli di Stato Usa: l’inflazione a lungo termine fa paura”
- Il titolo principale è su “Macron con l’acqua alla gola”, che sottolinea la crisi politica ed economica in Francia, con un ministro che ammette "rischiamo la troika". In spalla, l’ex pm Di Pietro: “Basta criminalizzare gli agenti, il Taser è un diritto”. Spazio alla cronaca con “Preso lo stupratore: è un rifugiato”, riferito al 26enne gambiano arrestato a Roma accusato di aver violentato e rapinato una donna a Tor Tre Teste. In taglio basso l’apertura della Mostra del Cinema: “Venezia, dal red carpet alla trincea”
- Il titolo principale è “Lacrime di coccodrillo e zero sanzioni a Israele”, con l’appello di 206 ex diplomatici all’Ue: “Basta chiacchierare, agite”. In evidenza anche la guerra in Ucraina: “Ue, 19° pacchetto anti-Russia ma non ha più nulla da colpire”. In spalla, il commento di Marco Travaglio “Quanti bei democratici”. Spazio anche allo “Scudo ai medici, Meloni boccia la legge Schillaci” e “Vaccini facoltativi in 13 Paesi, solo qui dieci sono forzati”
- Il quotidiano apre con “Incentivi e sconti fiscali, la manovra salva-imprese”, misure per contrastare dazi e crisi. In primo piano anche la guerra a Gaza: “Israele, rivolta per gli ostaggi ma Netanyahu non si ferma”, sulle proteste nel Paese. In taglio basso la cronaca romana: “Stuprata nel parco, fermato un 26enne”. Spazio anche lo scontro Trump-Fed “Le mani di Trump sulla Fed, silurata la governatrice: lei lo denuncio”. Spazio anche alle regionali: “Fico in Campania, la spunta Conte”
- La prima pagina si concentra sul quadro europeo: “Né bancomat né bandiera da usare contro i populismi. L’Europa è molto di più e non capirlo significa il suo declino”, con l’analisi in taglio basso: “Ma a Parigi si innova più che a Roma”. Al centro, spazio alla politica italiana: “La sorpresa della stabilità”, con il governo che regge tra crisi francesi e difficoltà europee. Spazio anche alla guerra in Ucraina, con il commento “Il Nobel per la pace a Zelensky, ora” e le analisi “C’è un Pd ucraino” e “Calenda: tutti a Kyiv”
- Il titolo di apertura è “Ue: l’attacco a Gaza inaccettabile. Tajani e la strategia degli influencer”, con l’Europa che condanna la strage di civili e giornalisti. In spalla, il commento: “Per arrivare alla pace servono veri mediatori”. Spazio alla polemica sul caso Schillaci: “La scienza del governo complottista”. La politica interna è in evidenza con “Meloni e i suoi Fratelli, chi sale e chi scende”. In taglio basso l’analisi: “Essere cattolici e Lgbtq+ in Perù, speranze e paure per Leone XIV”
- Il quotidiano apre con il titolo “Ciak, si odia!, Al via l'82esima Mostra, oggi segnata dalla caccia agli israeliani E il prof di Palermo su FB: ‘Cancellate i profili degli amici ebrei’”. Spazio anche alla guerra in Ucraina con “Usa-Russia, accordi sull’energia dietro la pace in Ucraina”. La crisi francese è raccontata nel pezzo “Balla anche Bayrou, debito e instabilità agitano la Francia”. Spazio anche alla politica interna con “I dem divisi dal caso Emiliano in Puglia: Richetti vs. Bonaccini”
- In apertura: “Pd in gita sul barcone”, “Oggi una delegazione dem sulla nave Mediterranea, ferma a Trapani dopo aver violato gli ordini del Viminale sullo sbarco degli stranieri”. L’editoriale è dedicato alla politica francese “Francia e Ue: il ko progressista in cinque punti” e anche l’intervista a Marion Maréchal (Ecr): “Macron deve farci votare, modello Meloni anche a Parigi”. Spazio anche alla cronaca: “Preso lo stupratore di Roma: africano con permesso umanitario”. In evidenza anche “Ecco tutte le tasse non pagate dal Leonka”
- In primo piano la kermesse cinematografica: “La Mostra luogo di libertà, non di censura”. Spazio anche alla politica commerciale Usa con “Trump (che) minaccia nuovi dazi” e l’analisi “Il fascino discreto dei conti in ordine”. In prima pagina anche il caso Mediterranea: “È lo Stato a gestire i soccorsi, non le Ong”, con la nave bloccata a Trapani. In spalla, la cronaca locale: “Treviso, Bramezza l’amaro sfogo: io, ferito dall’indifferenza più che dalle botte” e “Bassano, coltellate al prof per una sigaretta. Preso l’aggressore ‘colpo alle spalle’”