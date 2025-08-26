Migranti, sbarchi no stop in Sicilia: oggi arrivate oltre 750 persone

Tra Lampedusa e Siracusa sono 15 gli sbarchi totali avvenuti oggi sull’isola. Tutte le persone arrivate a Lampedusa, dopo un primo triage sanitario al molo Favarolo, sono state portate all'hotspot di contrada Imbriacola. Tra i migranti sbarcati a Portopalo di Capo Passero anche un neonato

Sono complessivamente 751 i migranti arrivati oggi in Sicilia. Con l’ultimo intervento delle motovedette della guardia costiera che hanno soccorso quattro imbarcazioni, 278 migranti sono giunti a Lampedusa: con questi salgono a 13, per un totale di 634 persone (compresi nove minorenni e 26 donne), gli approdi sulla maggiore delle isole Pelagie a partire dalla mezzanotte. Agli sbarchi di Lampedusa si aggiungono poi altri 117 migranti arrivati nel Siracusano. Tutte le persone arrivate a Lampedusa, dopo un primo triage sanitario al molo Favarolo, sono state portate all'hotspot di contrada Imbriacola.

Nel Siracusano

A Portopalo di Capo Passero, nella costa Siracusana, sono stati due gli sbarchi avvenuti nel corso della giornata: un totale di 117 migranti, compreso un neonato. Il primo gruppo di 71 persone è arrivato con un barcone all'Isola delle Correnti. L'altro, di 46 migranti tra cui il neonato, sono arrivati scortati da una motovedetta della Guardia costiera. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori per avviare le procedure di identificazione e assistenza.