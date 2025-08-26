Caso Pifferi, la perizia: “Pienamente capace di intendere e volere”

La donna è accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio del 2022. Il nuovo accertamento, che conferma la perizia effettuata nel primo processo, era stato disposto dalla Corte di Assise su istanza della difesa
Alessia Pifferi era pienamente capace di intendere e volere al momento dei fatti. Lo ha stabilito la perizia disposta nel processo di secondo grado a Milano a carico della donna, condannata all'ergastolo per omicidio volontario aggravato in primo grado per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo.
Il parere della Corte d'Assise d'appello
Pifferi, nel luglio 2022, aveva lasciato la bimba sola in casa per sei giorni. Il nuovo accertamento conferma la perizia psichiatrica effettuata nel primo processo che aveva già accertato come la 40enne fosse capace di intendere e volere. Il secondo parere è stato disposto dalla Corte d'Assise d'appello che, su istanza della difesa, ha affidato a tre esperti un nuovo accertamento.
La perizia
A fine febbraio, nel processo d'appello, la Corte aveva accolto l'istanza della legale Alessia Pontenani e affidato il nuovo accertamento allo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, alla neuropsicologa Nadia Bolognini e al neuropsichiatra infantile Stefano Benzoni. Nelle conclusioni della perizia, da quanto si è saputo, gli esperti confermano la piena capacità di intendere e di volere al momento dei fatti della donna. I periti, da quanto si è appreso, hanno individuato un disturbo della donna relativo al periodo dell'infanzia, ma che non ha influito, stando all'analisi, sulla capacità di intendere e volere. Nessuno vizio di mente, dunque, come già aveva accertato lo psichiatra Elvezio Pirfo nel processo finito con la condanna all'ergastolo.
L’altro filone
Il 24 settembre, davanti alla Corte, ci sarà la discussione in aula degli esperti sull'esito degli accertamenti, alla presenza dei consulenti delle parti. Poi, il 22 ottobre, il processo d'appello potrebbe arrivare a sentenza. Col riconoscimento dell'assenza di vizi di mente, la donna rischia la conferma dell'ergastolo, se non le saranno concesse attenuanti. La difesa ha sempre sostenuto che la donna fosse affetta da un "disturbo cognitivo", un deficit mentale. Intanto, l'11 settembre si torna davanti al gup per il procedimento, un filone bis del caso, a carico dell'avvocata Pontenani, di quattro psicologhe e di Marco Garbarini, psichiatra e consulente della difesa, su una presunta attività di "manipolazione" per aiutare Pifferi ad ottenere la perizia in primo grado e su un ipotizzato tentativo di indirizzare l'esito verso un "vizio parziale di mente".
