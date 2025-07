Caso Pifferi bis, la legale accusata di falso vuole essere interrogata

Si è aperto ieri il nuovo procedimento per il caso di Alessia Pifferi, la donna condannata all'ergastolo in primo grado per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo nel luglio 2022. Il procedimento è a carico della legale di Pifferi, Alessia Pontenani, di quattro psicologhe e di Marco Garbarini, psichiatra e consulente della difesa. Pontenani, nell’ambito dell’indagine, ha fatto sapere di essere disposta a farsi interrogare per respingere le accuse di falso e favoreggiamento. Al centro del procedimento, infatti, c’è una presunta attività di "manipolazione” che, per l’accusa, si sarebbe verificata anche attraverso la falsificazione di test al fine di aiutare Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado. Gli imputati avrebbero anche tentato di indirizzare l'esito stesso di quell'accertamento psichiatrico verso un "vizio parziale di mente", poi non riconosciuto.