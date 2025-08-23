Caserta, non accetta fine relazione e posta foto intime ex: arrestato

L'uomo di 38 anni è accusato di atti persecutori e diffusione illecita di immagini private. La denuncia della donna, supportata da prove, ha portato all'arresto in flagranza a Caserta ascolta articolo

Un uomo di 38 anni della provincia di Caserta è stato arrestato ieri sera dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite ai danni della sua ex compagna. L'arresto, eseguito in flagranza, è scattato in seguito alla denuncia presentata dalla donna, esasperata da mesi di minacce, umiliazioni e comportamenti ossessivi.

Tre mesi di insulti pubblici e minacce Secondo quanto emerso, l'uomo non ha mai accettato la fine della loro relazione, reagendo con atti persecutori, minacce di morte e, di recente, con la pubblicazione su una piattaforma social di foto intime della ex, accompagnate da commenti offensivi e minatori che ne hanno leso la dignità. La vittima ha fornito prove documentali, tra cui audio di minacce ricevuti la notte precedente. Negli ultimi tre mesi, la donna ha subito insulti pubblici, telefonate moleste, danneggiamenti e aggressioni psicologiche e fisiche. Approfondimento Social e consenso, Belisario: “Ecco cosa rischia il gruppo Mia moglie”