Savona, vicesindaca Pd fa incidente: risultata positiva all'alcoltest

La donna è caduta nella notte tra venerdì e sabato. Alla guida del mezzo a due ruote, è finita a terra insieme alla figlia, che ha riportato diversi traumi. Come da protocollo in situazioni di incidenti stradali, è stata sottoposta ad accertamenti alcolemici e ha fatto registrare un valore superiore al limite legale di 0,5 g/l, attestandosi a 0,8 g/l