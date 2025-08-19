Savona, vicesindaca Pd fa incidente: risultata positiva all'alcoltest

La donna è caduta nella notte tra venerdì e sabato. Alla guida del mezzo a due ruote, è finita a terra insieme alla figlia, che ha riportato diversi traumi. Come da protocollo in situazioni di incidenti stradali, è stata sottoposta ad accertamenti alcolemici e ha fatto registrare un valore superiore al limite legale di 0,5 g/l, attestandosi a 0,8 g/l
La vicesindaco di Savona, Elisa Di Padova, è risultata positiva all’alcoltest dopo un incidente in scooter avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso in via Stalingrado. La strumentazione in dotazione alle forze dell'ordine ha rilevato un tasso alcolemico di 0,8 g/l, superiore al limite legale di 0,5 g/l ma all’interno della fascia che prevede soltanto una sanzione amministrativa. Sono comunque scattati gli accertamenti previsti dalla legge, in attesa che le analisi di laboratorio confermino il dato.
Coinvolta anche la figlia nell'incidente: ricoverata, ma in buone condizioni
Di Padova, alla guida del mezzo, ha riportato una frattura alla spalla, mentre la figlia che viaggiava con lei è stata ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova per i traumi subiti. Le condizioni della ragazza sono progressivamente migliorate. La vicesindaco ha scelto di non rilasciare dichiarazioni sull’accaduto.
