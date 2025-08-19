Savona, vicesindaca Pd fa incidente: risultata positiva all'alcoltest

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Savona, incidente in scooter per la vicesindaca Pd Elisa di Padova: positiva all'alcoltest

Cronaca

La donna è caduta nella notte tra venerdì e sabato. Alla guida del mezzo a due ruote, è finita a terra insieme alla figlia, che ha riportato diversi traumi. Come da protocollo in situazioni di incidenti stradali, è stata sottoposta ad accertamenti alcolemici e ha fatto registrare un valore superiore al limite legale di 0,5 g/l, attestandosi a 0,8 g/l

ascolta articolo

La vicesindaco di Savona, Elisa Di Padova, è risultata positiva all’alcoltest dopo un incidente in scooter avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso in via Stalingrado. La strumentazione in dotazione alle forze dell'ordine ha rilevato un tasso alcolemico di 0,8 g/l, superiore al limite legale di 0,5 g/l ma all’interno della fascia che prevede soltanto una sanzione amministrativa. Sono comunque scattati gli accertamenti previsti dalla legge, in attesa che le analisi di laboratorio confermino il dato.

Coinvolta anche la figlia nell'incidente: ricoverata, ma in buone condizioni

Di Padova, alla guida del mezzo, ha riportato una frattura alla spalla, mentre la figlia che viaggiava con lei è stata ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova per i traumi subiti. Le condizioni della ragazza sono progressivamente migliorate. La vicesindaco ha scelto di non rilasciare dichiarazioni sull’accaduto.

Leggi anche

Brembate di Sopra, ritrovata la 15enne scomparsa. "Sta bene"
FOTOGALLERY

Ipa e SkyTG24

Nuovo Codice della Strada
1/16
Cronaca

Codice strada, riforma in vigore da oggi 14 dicembre. Le misure

Dopo l’approvazione di Camera e Senato, le nuove regole diventano legge ed entrano in vigore. Stretta per chi guida con il cellulare, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali in strada. Per i monopattini obbligo di targa casco e assicurazione. Sale poi la cilindrata delle auto che potranno guidare i neopatentati, ma il limite durerà tre anni. Modifiche anche in caso di multa all’autovelox. Ecco cosa prevedono le norme 

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Savona, vicesindaca Pd fa incidente: risultata positiva all'alcoltest

Cronaca

La donna è caduta nella notte tra venerdì e sabato. Alla guida del mezzo a due ruote, è finita a...

Allarme presidi, centinaia di scuole senza dirigenti

Cronaca

Dal primo settembre saranno centinaia le scuole a iniziare l'anno scolastico senza il proprio...

Brembate di Sopra, ritrovata la 15enne scomparsa. "Sta bene"

Cronaca

La ragazza si era allontanata senza telefono né documenti, aumentando l’ansia della famiglia. I...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani troviamo il vertice sull'Ucraina a...

16 foto

Naufragio Bayesian, dall'affondamento al recupero del relitto. FOTO

Cronaca

Il veliero superlusso con 22 persone a bordo si è inabissato all'alba del 19 agosto al largo di...

13 foto
lo yacht affondato a largo di Palermo

Cronaca: i più letti