Brembate di Sopra, ritrovata la 15enne scomparsa. "Sta bene"

Dopo giorni di apprensione, si è conclusa positivamente la vicenda di Alessia Daminelli, la ragazza di 15 anni di Brembate di Sopra, nel Bergamasco, di cui non si avevano notizie da circa una settimana . Secondo quanto raccontato dai genitori, la giovane si era allontanata da casa senza portare con sé né il cellulare né i documenti, un dettaglio che aveva accresciuto la preoccupazione della famiglia. Proprio per questo era stato lanciato un appello pubblico con l’aiuto dell’associazione Penelope Lombardia, realtà che da anni si occupa di persone scomparse.

Il messaggio diffuso anche sui social ha raggiunto centinaia di condivisioni e segnalazioni. Un tam-tam digitale che ha contribuito al ritrovamento della ragazza, ora tornata a casa e in buone condizioni. La notizia del lieto fine è arrivata proprio attraverso i canali dell’associazione: “Alessia è stata ritrovata – si legge in un post –. Grazie a chi ha condiviso la sua scheda, a chi ha segnalato, a chi ha sperato. Ogni sguardo in più può fare la differenza. Il nostro compito è cercare, non giudicare. Quando qualcuno sparisce, ogni energia deve essere indirizzata verso l’obiettivo: riportarlo a casa”.