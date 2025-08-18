Brembate di Sopra, scomparsa la 15enne Alessia Daminelli: l’appello

Da una settimana si sono perse le tracce della giovane: è uscita di casa lo scorso 10 agosto e non è più tornata. La famiglia, insieme all’associazione Penelope, ha lanciato un appello per ritrovarla. “Non ha con sé telefono o documenti e potrebbe essere in difficoltà”, hanno detto. Ancora: “Al momento della scomparsa indossava un pantalone di cotone lungo di color verde oliva, una maglietta a maniche corte di color bianco con un disegno”
Da una settimana si sono perse le tracce di Alessia Daminelli, una ragazzina di 15 anni scomparsa lo scorso 10 agosto da Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. I genitori, insieme all’associazione Penelope, hanno lanciato un appello per ritrovarla.
La scomparsa
L’adolescente si è allontanata da casa il 10 agosto e non è più tornata. La giovane ha 15 anni, è alta 1 metro e 60, pesa 58 chili, ha capelli castani e occhi marrone scuro. “Non ha con sé telefono o documenti”, ha fatto sapere la famiglia. Che nell’appello ha aggiunto: “Al momento della scomparsa indossava un pantalone di cotone lungo di color verde oliva, una maglietta a maniche corte di color bianco con un disegno e in mano aveva probabilmente una cassa Bluetooth di forma ovale di color blu elettrico, una borsa a tracolla di stoffa di color nero”.
L’appello
“Potrebbe essere in difficoltà! Chiunque dovesse vederla può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia al numero 3807814931”, è l’appello. La richiesta è di condividerlo e farlo girare il più possibile, per cercare di rintracciarla.
