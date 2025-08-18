Brembate di Sopra, scomparsa la 15enne Alessia Daminelli: l’appello

Da una settimana si sono perse le tracce della giovane: è uscita di casa lo scorso 10 agosto e non è più tornata. La famiglia, insieme all’associazione Penelope, ha lanciato un appello per ritrovarla. “Non ha con sé telefono o documenti e potrebbe essere in difficoltà”, hanno detto. Ancora: “Al momento della scomparsa indossava un pantalone di cotone lungo di color verde oliva, una maglietta a maniche corte di color bianco con un disegno”

La scomparsa

L’adolescente si è allontanata da casa il 10 agosto e non è più tornata. La giovane ha 15 anni, è alta 1 metro e 60, pesa 58 chili, ha capelli castani e occhi marrone scuro. “Non ha con sé telefono o documenti”, ha fatto sapere la famiglia. Che nell’appello ha aggiunto: “Al momento della scomparsa indossava un pantalone di cotone lungo di color verde oliva, una maglietta a maniche corte di color bianco con un disegno e in mano aveva probabilmente una cassa Bluetooth di forma ovale di color blu elettrico, una borsa a tracolla di stoffa di color nero”.

L’appello

“Potrebbe essere in difficoltà! Chiunque dovesse vederla può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia al numero 3807814931”, è l’appello. La richiesta è di condividerlo e farlo girare il più possibile, per cercare di rintracciarla.