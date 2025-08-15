Palio Siena dell'Assunta, le contrade partecipanti: fantini e cavalli

Torna l'attesissima corsa nella sua edizione agostana. L’appuntamento da segnare è per domani, 16 agosto, sempre in Piazza del Campo. Ma già in questi giorni l’atmosfera in città è stata elettrica, tra prove, cene di Contrada e cortei storici. A sfidarsi saranno dieci delle diciassette Contrade cittadine, ognuna con i propri simboli, colori, fantino e cavallo

Il Palio di Siena è una delle manifestazioni storiche più celebri d’Italia, un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di spettatori da tutto il mondo. Si corre due volte l’anno, sempre nella splendida cornice di Piazza del Campo: il 2 luglio il Palio della Madonna di Provenzano, e il 16 agosto il Palio dell’Assunta, previsto per il prossimo sabato. Le diciassette Contrade, veri e propri microcosmi cittadini con una struttura sociale e culturale autonoma, sono il cuore pulsante della manifestazione. Ognuna ha un proprio stemma, una chiesa di riferimento, alleanze storiche e rivalità spesso secolari. Durante l’anno, la vita delle Contrade ruota intorno al Palio: ogni vittoria diventa leggenda, ogni sconfitta una nuova motivazione per l’anno successivo.

Programma: cosa succede nei prossimi giorni

L’edizione di agosto del Palio si corre sabato 16, ma il 13 la città è entrata nel vivo con gli appuntamenti ufficiali tra prove dei cavalli, due al giorno (mattino e pomeriggio), fino alla cosiddetta “provaccia” della mattina del Palio. Stasera è il momento della prova generale, seguita dalle tradizionali cene propiziatorie di Contrada. Il giorno della corsa, tutto segue un cerimoniale preciso: messa del fantino, benedizione del cavallo, corteo storico e infine il Palio.