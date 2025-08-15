Palio Siena dell'Assunta, le contrade partecipanti: fantini e cavalli

Torna l'attesissima corsa nella sua edizione agostana. L’appuntamento da segnare è per domani, 16 agosto, sempre in Piazza del Campo. Ma già in questi giorni l’atmosfera in città è stata elettrica, tra prove, cene di Contrada e cortei storici. A sfidarsi saranno dieci delle diciassette Contrade cittadine, ognuna con i propri simboli, colori, fantino e cavallo
Il Palio di Siena è una delle manifestazioni storiche più celebri d’Italia, un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di spettatori da tutto il mondo. Si corre due volte l’anno, sempre nella splendida cornice di Piazza del Campo: il 2 luglio il Palio della Madonna di Provenzano, e il 16 agosto il Palio dell’Assunta, previsto per il prossimo sabato. Le diciassette Contrade, veri e propri microcosmi cittadini con una struttura sociale e culturale autonoma, sono il cuore pulsante della manifestazione. Ognuna ha un proprio stemma, una chiesa di riferimento, alleanze storiche e rivalità spesso secolari. Durante l’anno, la vita delle Contrade ruota intorno al Palio: ogni vittoria diventa leggenda, ogni sconfitta una nuova motivazione per l’anno successivo.
Programma: cosa succede nei prossimi giorni
L’edizione di agosto del Palio si corre sabato 16, ma il 13 la città è entrata nel vivo con gli appuntamenti ufficiali tra prove dei cavalli, due al giorno (mattino e pomeriggio), fino alla cosiddetta “provaccia” della mattina del Palio. Stasera è il momento della prova generale, seguita dalle tradizionali cene propiziatorie di Contrada. Il giorno della corsa, tutto segue un cerimoniale preciso: messa del fantino, benedizione del cavallo, corteo storico e infine il Palio.
Le Contrade in gara
Ecco le dieci Contrade che correranno il Palio dell’Assunta 2025. Alcune corrono di diritto: e sono Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa e Aquila. Corrono di diritto le sette contrade che non hanno partecipato alla corsa di luglio dell'anno precedente. Mentre Leocorno. Onda, Civetta e Valdimontone sono state estratte a sorte. Non partecipano Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre (squalificata).
Approfondimento
Siena, Palio di Provenzano 2025: vince la contrada dell’Oca
I fantini e cavalli favoriti
La sorte ha deciso gli accoppiamenti dei dieci cavalli scelti dai capitani per la Carriera del 16 agosto. Un lotto competitivo che renderà le strategie complicate e appassionanti. Tra i cavalli presenti i big da Diodoro, Anda e Bola a Benitos, sono due esordienti, Entu de P. Ulpu e Diamante Grigio
L'assegnazione dei cavalli alle varie contrade
- Veranu - Onda
- Anda e Bola - Valdimontone
- Diosu de Campeda - Aquila
- Zenis - Drago
- Ungaros - Giraffa
- Diodoro - Leocorno
- Diamante Grigio - Bruco
- Benitos - Civetta
- Entu de. P. Ulpu - Tartuca
- Viso d'Angelo – Pantera
I fantini
- Leocorno – Giovanni Atzeni (dettò “Tittia”) su Diodoro
- Civetta – Jonatan Bartoletti (dettò “Scompiglio”) su Benitos
- Valdimontone – Giuseppe Zedde (dettò “Gingillo”) su Anda e Bola
- Giraffa – Elias Mannucci (dettò “Turbine”) su Ungaros
- Tartuca – Alessandro Cersosimo su Entu de Pietra Ulpu
- Aquila – Andrea Sanna (dettò “Virgola”) su Diosu de Campeda
- Drago – Diego Minucci su Zenis
- Pantera – Dino Pes (dettò “Velluto”) su Viso d’Angelo
- Bruco – Carlo Sanna (dettò “Brigante”) su Diamante Grigio
- Onda – Sebastiano Murtas (dettò “Grandine”) su Veranu.
Leggi anche
Palio di Siena, il referendum degli animalisti per abolirlo
©Ansa
Palio di Siena dell'Assunta, contrada della Lupa vince l'edizione 2024
Dopo il rinvio per pioggia nella giornata del 16 agosto, oggi si è disputata la tradizionale corsa in piazza del Campo. Tra le dieci contrade in gara, la Lupa si è aggiudicata la vittoria con il fantino Dino Pes, detto Velluto, sul cavallo Benitos. Per il rione si tratta della 38esima vittoria