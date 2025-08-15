Valenzano, cade dal cestello mentre monta luminare: morto 46enne

Esplora tutte le offerte Sky
Valenzano, cade dal cestello mentre monta luminarie per la festa: morto 46enne nel Barese

Cronaca

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, in collaborazione con il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) della ASL di Bari. In segno di lutto per la scomparsa dell’operaio, l’amministrazione comunale ha annullato tutti gli eventi previsti per i tre giorni di festa fino al 17 agosto

ascolta articolo

La festa patronale di San Rocco a Valenzano (Bari) è stata segnata questa mattina da una tragedia sul lavoro. A perdere la vita è stato Giovanni “Gianni” Faniuolo, 46 anni, originario di Putignano e titolare, insieme ai fratelli, della storica azienda di luminarie attiva da oltre 150 anni in tutta Italia e all'estero.

Cosa è successo

Intorno alle 6.30, mentre stava lavorando in quota su un cestello per sistemare le luminarie, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, precipitando al suolo per cause ancora in corso di accertamento. Nonostante i rapidi soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, in collaborazione con il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) della ASL di Bari. In segno di lutto per la scomparsa dell’operaio, l’amministrazione comunale ha annullato tutti gli eventi previsti per i tre giorni di festa, dal 15 al 17 agosto.

