Circeo, tre giovani travolti da auto pirata: morto 16enne

Un’auto pirata ha investito tre ragazzi sulla strada tra San Felice Circeo e Terracina: un 16enne è morto, il fratello gemello è rimasto illeso e un amico è ricoverato con ferite lievi. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30, mentre i giovani rientravano da una festa sulla spiaggia. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine
Tragedia nella notte di Ferragosto lungo la strada che collega San Felice Circeo a Terracina. Tre giovani sono stati travolti da un’auto pirata. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita, il fratello gemello è rimasto illeso, mentre un terzo ragazzo è stato ricoverato con ferite lievi all’ospedale Goretti di Latina. La notizia è riportata da Repubblica. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’auto viaggiava a velocità sostenuta.
L’incidente e i soccorsi
L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 di notte, in una zona residenziale con decine di strutture con accesso diretto al mare. Sul posto sono intervenute la polizia locale e la polizia di Stato. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Stando a una prima ricostruzione, i tre ragazzi rientravano da una festa sulla spiaggia in occasione della notte di Ferragosto e stavano tornando in una delle case dove trascorrevano le vacanze. L’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni lungo questo tratto di provinciale, dove la mancanza di marciapiedi costringe residenti e villeggianti a camminare su uno stretto sterrato a ridosso della carreggiata, esponendoli quotidianamente al rischio.
