Circeo, tre giovani travolti da auto pirata: morto 16enne

Un’auto pirata ha investito tre ragazzi sulla strada tra San Felice Circeo e Terracina: un 16enne è morto, il fratello gemello è rimasto illeso e un amico è ricoverato con ferite lievi. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30, mentre i giovani rientravano da una festa sulla spiaggia. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine