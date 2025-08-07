Alpinisti morti sul Gran Sasso, indagato uno dei soccorritori

All'uomo è stato notificato l'avviso di garanzia come atto a sua tutela per permettergli di partecipare alla perizia tecnica sul cellulare richiesta dalla Procura di Teramo. Luca Perazzini e Cristian Gualdi sono morti per ipotermia il 22 dicembre 2024 e i loro corpi ritrovati solo cinque giorni dopo

C’è un indagato per la morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti romagnoli che lo scorso 22 dicembre hanno perso la vita sul Gran Sasso. Dal cellulare di una delle due vittime, come emerso dalle indagini, sono partite diciassette chiamate per chiedere aiuto, rimaste senza risposta. Per questo motivo la Procura di Teramo ha notificato l’avviso di garanzia a un responsabile del Soccorso alpino abruzzese: un atto a sua tutela, che gli ha permesso di partecipare alla perizia tecnica sul telefono cellulare, richiesta dalla Procura di Teramo alla luce dell'esposto presentato dalle famiglie dei due alpinisti, assistite dagli avvocati Luca Greco e Francesca Giovannetti.