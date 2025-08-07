Alpinisti morti sul Gran Sasso, indagato uno dei soccorritori

Esplora tutte le offerte Sky
Morti sul Gran Sasso dopo 17 chiamate senza risposta, indagato uno dei soccorritori

Cronaca
©Ansa

All'uomo è stato notificato l'avviso di garanzia come atto a sua tutela per permettergli di partecipare alla perizia tecnica sul cellulare richiesta dalla Procura di Teramo. Luca Perazzini e Cristian Gualdi sono morti per ipotermia il 22 dicembre 2024 e i loro corpi ritrovati solo cinque giorni dopo

ascolta articolo

C’è un indagato per la morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti romagnoli che lo scorso 22 dicembre hanno perso la vita sul Gran Sasso. Dal cellulare di una delle due vittime, come emerso dalle indagini, sono partite diciassette chiamate per chiedere aiuto, rimaste senza risposta. Per questo motivo la Procura di Teramo ha notificato l’avviso di garanzia a un responsabile del Soccorso alpino abruzzese: un atto a sua tutela, che gli ha permesso di partecipare alla perizia tecnica sul telefono cellulare, richiesta dalla Procura di Teramo alla luce dell'esposto presentato dalle famiglie dei due alpinisti, assistite dagli avvocati Luca Greco e Francesca Giovannetti.

Le indagini

I corpi senza vita dei due amici originari di Santarcangelo di Romagna (Rimini) sono stati ritrovati cinque giorni dopo, il 27 dicembre. Le operazioni dei soccorritori del Cnsas coadiuvati da finanzieri e vigili del fuoco erano state particolamente complesse a causa delle condizioni meteo avverse. Ora, nell'inchiesta coordinata dalla pm Laura Colica, gli accertamenti della magistratura sono orientati a stabilire se si sia trattato o meno di omicidio colposo dovuto a una condotta omissiva.

